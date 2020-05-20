究竟新冠肺炎疫情幾時會去到一個終結？相信無論是本地及海外的專家都不能給一個確實的答案。傳染病學醫生都警告，新冠肺炎或會變成一個風土病，永遠不會消失，像感冒般隨時隨地都會感染。事實證明，新冠肺炎病毒的殺傷力遠超於一般感冒病毒；感冒有疫苗，但這新冠肺炎病毒卻沒有，疫苗可能需要一至兩年才研發出來；患了感冒的人多數會有很明顯的病徵，今次疫情很多傳播者卻是沒有病徵的隱形傳播者，像早前一名機師，女友懷疑早在三月尾已被他傳染，但他本人卻是上周才確診，而且到處飛來飛去，未造成龐大傳播群組真是萬幸。專家亦懷疑梨木樹邨確診者的傳播源頭，可能是家居隔離檢疫者，社區存在令人不安的隱形鏈。

香港為何沒有像歐美那般大爆發，最主要是市民自覺地戴上口罩 ，加上封關及種種社交戒嚴措施，才能夠令到本港幸免於難。然而這些設施能夠永遠不解除嗎？各行各業現在慘如吊鹽水，這些強制措施若無限期延長，相信倒閉潮一發不可收拾，抗疫與救市陷入兩難。「禁聚令」及「停業令」等有效期本來於明天屆滿，港府將「禁聚令」延長多十四日，直至六月四日，「停業令」則會延長一星期，即卡拉OK、夜總會等場所仍要關閉至本月二十八日。 很明顯政府是採用見步行步的做法，希望延長幾天禁令，看看疫情如何再作打算。到現在香港仍未有可以達到二十八天沒有本地新症的標準。從外地來港的旅客，不時會發現有確診者，根本上開放口岸在目前來說是非常高危。只要有一個傳播者進入社區，那就前功盡廢了。香港可不能學英美等國，他們的政府採取佛系抗疫，覺得疫症流行一段時間，死了的死，大部分市民有抗體，疫情便算穩定，而且經濟大過天，急不及待放寬管制措施。香港不可以這樣做，但可以守到幾時？