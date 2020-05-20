上周英國的《經濟學家》周刊刊出一篇分析美國政壇的文章，檢討美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧的關係，文章配了一幅令人發噱的漫畫插圖，把蓬佩奧畫成一隻上了索的老虎狗，作勢欲噬。這幅漫畫目的當然是為博讀者一笑，弦外之音明顯是指蓬佩奧是特朗普的打手，聽從主子指揮，特朗普對誰不滿，這隻老虎狗便立即撲出來，吠叫咬噬。

蓬佩奧背景並非泛泛之輩，不應該淪為總統手下一條走狗，他是美國著名的西點軍校的優等生，畢業當年考第一名，不過從軍經驗短暫，曾派駐德國當美軍軍官，未有特別建樹。他離開軍隊後曾經從商，嘗試自己創業，後來在哈佛大學攻讀法律，拿到法律博士，曾經當過律師，後轉而從政。蓬佩奧是共和黨極端保守派，也是茶黨成員，在堪薩斯州參選眾議員勝出，在眾議院中與另一共和黨議員Tom Cotton（湯姆‧柯頓）非常有默契。美國眾議院近日指控中國惡意傳播新冠肺炎疫情，主張向中國索償，正是此君的言論，像與國務卿蓬佩奧唱雙簧。

蓬佩奧曾為共和黨眾議員，在黨內論資排輩當然未有資格脫穎而出，但因為立場保守，攻擊性強，得到本來在共和黨內也是聲望不高的特朗普賞識，當選總統後把他拉進團隊，二○一六年成為中央情報局局長，二○一八年接蒂勒森位，成為美國國務卿，搖身一變，成為美國政壇有數的重量級人物。

特朗普一手把蓬佩奧從沒有甚麼名氣不多人認識的小小眾議員，提拔到全國有數重要人物，總統的國際事務顧問，其言行足以影響世界，當然是委以重任，亦可說對他有知遇之恩，此所以蓬佩奧的表現是對特朗普忠心耿耿，捨身圖報。一個掌管美國與全球國家關係的職位，翻手為雲，覆手為雨，一念之間，能夠說服總統動用軍隊，殺人滅國，怎可能不是學識豐富，對世界局勢別具睿見，分析力特強之士？如出任此職者是擦鞋仔一類角色，我看問題在美國的制度上。

翻看過往的美國國務卿，如基辛格、奧爾布賴特、賴斯等，都是有一定學養的學者精英，尤其是基辛格，儼然當代的縱橫家，游走列國揮灑自如，故能舉手投足，顧盼暐如，談笑間穩定半世紀的世界秩序。蓬佩奧只有政治立場，沒有國際事務經驗，也沒有足夠學識。他的發言輕率，講話全無技巧策略，看他在新冠肺炎問題上對中國的糾纏，前言不對後語，隨便拿未經證實的消息來攻擊。他悉心為特朗普護航，表現如家犬護主，看主子面色撲出咬噬。這樣一個打爛仔交式的瘋狗式人物，竟然成為美國掌管世界事務的要員，也側面反映了美國日趨沒落。