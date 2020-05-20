當澳門提早於四月派一萬元給居民應急，兼有八千元消費卡振興本土經濟，讓港人恨得牙癢癢之際，政務司司長張建宗日前才施施然寫網誌透露，派錢計劃在下月底接受登記，七月發放款項，大部分合資格市民於八月底前收到錢。同是派一萬元，澳門人早就到手，香港人卻要等多一倍時間，寧不悲乎？

不知道港府高官是否明白派一萬元的意義，是擺個姿態代表自己做咗嘢，還是真正知道民生維艱，很多基層靠那一萬元開飯？如果他們明白基層急需這筆錢，豈會連派錢都拖拖拉拉？香港自詡國際大都會，政府效率竟如此低下，既然有錢也不懂派，何不實行拿來主義，照抄澳門那一套？

當然以廢官之欠缺自知之明，他們往往視倣效澳門為奇恥大辱。儘管派一萬元也不過是拾澳門牙慧，廢官就是要「搞搞新意思」，設計一套繁複的申請及審批機制，玩人更玩自己，年前派四千元派到天怒人怨就是典型例子。

到底在電腦化、網絡化的今日，派錢有甚麼難度？鬍鬚曾派過錢、阿茂財爺也派過四千元，何不用回那時候的系統和資料派一次？哦，原來我們有《私隱條例》，每次收集個人資料只能用於該次用途，過後便要銷毀。可笑的是，港府三不五時外洩市民私隱，單是選舉事務處遺失載有近四百萬選民資料的手提電腦，事件不僅無人問責，至今更不了了之，那時候《私隱條例》發揮了甚麼保護作用？好了，現在市民希望加快派錢，港府卻又搬出私隱做擋箭牌，簡直荒天下之大謬。

更不必說，反修例暴亂期間，多少警員及家屬的個人資料，被人當成大字報貼通街及放上網任人閱覽，私隱專員黃繼兒卻大條道理不作調查，還以「無牙老虎」形容私隱公署以示無能為力。《私隱條例》於九六年生效至今已廿多年，不合時宜便應作出修訂，否則索性摺埋私隱公署免浪費公帑。