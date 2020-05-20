從玄學角度看來，香港又進入了危險時期，每年夏天都是忌神當運時節，今年夏季是由五月五日開始。剛踏入五月，反修例示威再度活躍，立法會亂得猶如菜市場，特區政壇又面臨多事之秋。

筆者多年來一直強調，香港特區成立於盛夏，命格屬木，五行忌火，最怕熱天，較利於寒冷季節，故曾多番建議，管治班子要推行具爭議性的政策，宜避開夏季。去年，港府擬修訂《逃犯條例》，不選在冬天，而偏於六月嚴夏時試圖強行通過法案，此舉無異於「趨凶避吉」，失時失運，其不敗者，幾稀矣！

所謂「不知命，無以為君子」，可惜香港太少知命之人。特區五行忌火，最怕大量使用燃燒物，筆者曾多次勸告，警方不要過分依賴使用催淚煙平亂，因為火上加火，最是不宜。奈何主事者置若罔聞，結果警察施放催淚彈愈多，示威者用作還擊的汽油彈也愈多，導致香港滿盤皆火，惡運自然接踵而來。

要平定亂局，必須待至寒天來救，故去年筆者曾建議政府在秋天部署，待嚴冬收成。可惜，特區政府合該有事，回顧二○一九年，竟然是天文台有紀錄以來最熱的一年，幾乎沒有出現過冬天。按術數理論，便是沒有寒氣來救，故示威活動一直無法斷根。

不過，在今年夏季來臨前，乘着少許涼天，反修例運動確曾沉寂過兩、三個月，但如今嚴夏又至，時不我與，奉勸特區管治班子宜「以靜制動」，隱忍以待下一個涼天。

今年一月，本欄也曾指出肺炎五行屬金，春天逢強木，夏天逢強火，勉強可以將病毒制住，故預示新冠肺炎疫情在四月十三日之後當可平復。然而，到了秋季，五行金又復旺，肺炎既然以金論之，便有機會乘時再起。八月二十一日起，就是強金入運之時，特區政府的衞生部門須早為之計。