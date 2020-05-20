壹傳媒黎智英與另外十四名民主派人士，涉嫌於去年八月至十月期間多次參與和組織未經批准嘅反修例遊行，以及煽惑他人參與中環終審法院外嘅未經批准遊行。黎被控合共兩項組織未經批准嘅集結及三項參與未經批准嘅集結罪，部分案件押後等候文件轉介區院審理，因區院比裁判法院可判處更長刑期。

黎智英早前仍然寸嘴，表明「唔怕坐監，最怕洗廁所」！其後又改口：就算將來可能坐監，亦不後悔或害怕！這多少已經露出「夜行人吹口哨」，口說不後悔或害怕，實則雙腳震到地底都有裂痕！日前佢又吐心聲，老朽但知有「愛的呼喚」，城城唱出戀人心聲：喜歡跟妳再相見，重拾未了緣！或者是「曠野的呼喚」：在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道；又或者一款以二十世紀三十年代南太平洋為背景嘅冒險解謎遊戲「海洋的呼喚」；依家被官媒狠批為「叛國禍港四人幫」之首嘅黎智英，日前喺其毒果報卻發出：求救的呼喚！

這真是一篇奇文，老朽只想起古人說的「鳥窮則噣，獸窮則觸，人窮則詐」。意思是說，鳥無處可飛時就會亂啄，野獸無路可去時就會亂撞，人到走投無路時會開始欺騙。黎一身官司，其中一項刑事恐嚇罪准保釋候審，期間不得離港，每周到警署報到。嗱！大有可能冇得周圍飛，即使不一定去唱衰香港或見吓美爹握個手，都可以品嘗吓美食，難怪佢要發出「求救的呼喚」！

黎智英赤裸裸向美爹呼喚：請你們別忘了香港秉承你們同樣道德文明價值觀，是你們與中共新冷戰的橋頭堡，保住我們的法治和自由是你們重要的利益所在。我們現在向你們發出求救的呼喚！這不就是始於作偽，終於無恥？一個活脫脫的吳三桂不是就在眼前嗎？吳三桂仲有個美麗傳說衝冠一怒為紅顏，而漢奸黎卻披着法治自由嘅羊皮，盡做出求救美爹呼喚做契弟！