南韓新冠肺炎確診在四月初突破一萬之數後，至今累計逾一萬一千多人染病，逾二百六十人死亡，新增個案近期回落至雙位數字，大多是外傳個案，但這個月初又發生首爾的「梨泰院夜店」群體本地感染個案，陸續在社區有二次、或三次感染，猶幸南韓政府強勢控疫，國民服從性高共同抗疫，基本上阻截新冠肺炎在社區第二波爆發的危機。

南韓抗疫控疫的經驗，可以讓世界其他國家借鑑，特別是愛好民主自由的西方國家，需要在自由及約束抗疫上平衡，不然這個肺炎就不會自動消失。南韓控疫成功基於果斷及服從，幾個步驟都是直截了當。疫症初期在大邱市爆發，先找出源頭新天地教會，再從教會名冊按人做檢測和流行病學調查，高透明度公布訊息，逼得新天地會長李萬熙下跪謝罪，瓦解民憤也團結了民情。繼而進一步隔離新天地教會的教眾，宣布封大邱及慶北為特別管控區，實施超強封鎖措施防止病毒傳播。二月底更率先推行快速病毒測試，短時間檢測四十八萬國民，把感染者及隱形患者篩查出來，減輕大批國民湧到醫院互相傳染的危機。再利用信用卡、公交、手機等大數據收集病人及接觸者行蹤，大規模觀察及隔離。同時執行社交禁足令，實施按身份證限購口罩令，禁口罩出口防缺貨抬價，並每人每周購買口罩兩片。如斯種種措施也有賴國民的服從性。

南韓的抗疫及隔離措施，與內地在疫症爆發後自武漢到各省市地區所執行的相若，都是要靠快、準及力度，加上國民的服從性，才能有效控制病毒傳播。

香港可算是控疫得宜，市民有過去沙士的抗疫經驗，提升個人衞生等防疫做法，現時社區內可能有隱性帶病毒者，潛藏社區感染危機，可按傳染病專家建議，擴大篩查及檢測數目，參考南韓經驗，把隱形帶病毒者篩查出來及早治療，確保社區安全才逐步放寬禁令。