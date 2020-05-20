一波未平一波又起，凸顯出香港教育制度的種種弊端，從小學教師授課提供錯誤史觀，到公開考試題目引導考生美化日本侵華，皆是鐵錚錚的事實。曾幾何時，我們自詡過香港教育制度能夠訓練學生的批判思維，但如今卻基於偏頗的內容，使原有目標未能達到，更可能成為社會暴亂的源頭，實在教人情何以堪。

作為大學入門的公開考試，文憑試理應是客觀、嚴謹及規範，絕不可成為宣傳偏離國家方針的渠道。單從通識科來看，多年來利用極具爭議的題目進行考核，並將批評「一國兩制」或攻擊國家體制的答案，視為具批判思維水平的「標準」。加之，一年的試題將會成為來年多屆的參考。在長年耳濡目染的環境下，學生及教師皆有可能失去應有的價值觀，終使積習難返走向極端。

今年的歷史科，更出現引導考生認同美化日本侵華的內容，實在令人「不堪入目」。無疑，在二十世紀前期的近代史中，日本對中國所帶來的苦難是不能磨滅，亦是中華民族永久銘記的痛苦回憶，絕對沒有所謂「利多於弊」的選項。近日，反對派某些人士仍為題目說項，認為考生可選擇反對「利多於弊」，藉以八年抗戰的史實，評斥即使日本曾對華提供援助，但仍是「功不抵過」。

事實上，考試是用來評核不同水平的考生，相信高階者能利用史實分析利弊之處，但對於能力稍遜的同學，則有可能會被所提供的資料引導至錯誤方向。與此同時，有些事物明明就沒有討論空間，就如殺人放火、參與暴動等嚴重刑事行為，我們是不會要求學生探討其「潛在好處」。

回歸超過二十二年，也是接近兩代人的時間，教育局對眾多問題視而不見，處處忍讓別有用心人士，藉教育系統宣傳反國家反社會的政治立場。在與許多中小學教師接觸過後，得知他們亦意識到當中的問題，但礙於考試設計及當局放任不理政策，所能做到也實在有限。

我們經常強調，「高度自治不是完全自治」，而當香港出現問題時，中央政府有責任協助處理及解決相關情況。同理，教育局不能讓教育界再以「專業自主」為擋箭牌，對用心不良的教師或人士加以忍讓，必須引用既有的規定，整頓違反師德的行為。我們的香港，再容不下多一次的暴動，而少年人的青春亦不是無限，不能讓他們盲目走向極端而犯罪。

誠然，建立「一國兩制」相應的新教育制度，是當局應有的責任。作為教師，其身不正何以正人，要確保每名中小學的教職員有正確的價值觀，更要讓學生從小認知國家主權及「一國兩制」等概念。更進一步的是，當局理應全面審核各出版社的教科書，避免出現不適當的言論荼毒莘莘學子。

於上周，已開始有青年因反修例事件被裁定暴動罪成，之後亦將會有更多年少學生承受監獄之苦。個別為人師表的人士，理應反省過去的教學工作，不要以為隨意鼓動學生無傷大雅，他朝終見學生鋃鐺入獄，那就是他們種下的因。