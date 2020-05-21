神州觀察：蔡英文敷衍北京　或招致更多制裁

台灣的蔡英文總統昨早於總統府宣誓就職展開第二任期，惟在就職演說中重申不會接受北京以「一國兩制」矮化台灣、破壞兩岸現狀的做法，兩岸關係仍應基於「和平、對等、民主、對話」原則，強調遵循《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務的「一貫立場」，被指是舊調重彈，無甚新意。而這種敷衍態度勢會令兩岸關係更趨對立，尤其台灣近期頻繁的謀獨拒統行徑，或將招致北京更嚴厲打壓。

的而且確，這樣的兩岸立場蔡英文已經喊了四年，是否為台灣真正帶來和平局面，亦是盡人皆知。過往四年正是兩岸關係嚴重倒退的四年，根源就在於民進黨當局上台後一意孤行，拒不承認「九二共識」、「一個中國」原則，完全破壞了被視作兩岸政治互信的基礎，且不遺餘力地忙於推動「去中國化」及「法理台獨」進程，不斷煽動仇中情緒，挑起兩岸對立，以致招來大陸方面強烈不滿；尤其是解放軍軍機近年已呈常態化繞島飛行，航母軍艦頻繁穿越台灣海峽，形成強大的軍事壓迫效果，台灣肯定感受至深。

既然如此，蔡英文在其第二任期就職典禮上仍然空談「一貫立場」，對於改善兩岸關係顯然毫無建設性及缺乏誠意，此舉等於是在明確地告訴北京，接下來的四年，兩岸關係也就這樣了，對方不必抱有多少實質期待。如此又怎指望北京可以心平氣和地與台灣當局「坐下來談」？這樣的「兩岸現狀」更不會是北京所期待的。

事實上，基於台灣當局近年謀獨野心的加速膨脹，大陸方面的忍耐性亦愈趨消磨殆盡，認為「和統」台灣無望、必須「武統」的呼聲愈來愈高。解放軍於「五二○」前夕在渤海灣的唐山港展開為期兩個半月的軍事演習，被指針對意味甚濃，雖然蔡英文這次未再提及拒絕「九二共識」、「一個中國」這類更加刺激北京的說詞，但其消極敷衍的表態同樣讓北京看不到希望，說不準台灣想要「脫胎換骨」沒成，哪天一不小心真的就「地動山搖」、粉身碎骨了。

至於「一國兩制台灣方案」的提出，本來被視為實現國家統一的最佳方式，相較「武統」亦是更具善意的表達，結果台灣當局又是一口拒絕。這也不行，那也不要，那麼台灣可有更好的方案？既然一心盤算的都是台獨，又何談繼續保持兩岸現狀？台灣當局此舉不過是掩耳盜鈴，自欺欺人而已。尤其是蔡英文口中所說的「令世界驚艷」的防疫成績，恰恰成了台灣當局「以疫謀獨」的絕好道具，從疫情開始便一路造聲勢拉贊助，結果非但未能參加世衞大會，反遭大陸警告實施更多制裁，又是何苦來哉！