正論：掉包只是冰山角　醫護良心安在否

香港進入亂世，多麼匪夷所思的事情都會發生。屯門醫院發生駭人聽聞醫療事故，有抽血員為病人抽血時，疑未能成功抽取部分病人血液，竟以其他病人血液樣本頂替，企圖蒙混過關。要不是化驗結果與早前檢測結果相異而東窗事發，真不知有多少病人受害。當專業不再專業，當醫者失去父母心，別說病人性命危在旦夕，整個香港將必徹底沉淪。

抽血掉包荒謬事件發生於上月十日凌晨，屯院內科兩個病房的一名抽血員為病人進行恒常抽血程序，疑因部分病人未能成功抽血，竟以其他病人的血液樣本作為代替品，有關樣本進行化驗後，院方赫然發現兩宗事故共四名病人的檢測結果出現異常。其中一宗由醫護人員發現，一名病人的血液檢測結果與早前檢測紀錄不同；另一宗則涉及同一病房三名病人的血液檢測數據值異常近似。院方其後安排四名病人重新驗血，調查後相信與檢測儀器和程序無關，屬人為事件，卒揭發涉事抽血員惡行。

儘管屯院正進行調查，但涉事抽血員如此膽大包天，掉包事件很大機會不是首次發生，而是慣犯。更不堪的是，該抽血員並非新丁而是有一定經驗，早前曾被調往中央抽血隊為門診病人抽血，到底還有多少病人「遭殃」真是天曉得。須知道，抽血員雖然不是護士，但負責抽血、靜脈導管插入、打印心電圖等治療前工作，重要性不言而喻。今次事件，沒有搞出人命只是幸運，萬一有病人身患重疾而遭抽血員將無問題血液掉包，或身患不同疾病的卻被調亂診治，接受不必要治療或延誤醫治，後果簡直不堪設想，隨時死得人多。

明乎此，醫護人員之所以獲得社會崇高地位，薪酬之所以高人一等，正是因為醫護人員必須堅守專業道德，以病人利益為依歸，即使只是抽血員，同樣是醫護人員一分子，同樣要遵守專業操守。《希波克拉底誓言》和《南丁格爾誓言》皆說明醫護人員神聖天職所在，很可惜，這些專業操守和神聖天職，在香港醫護人員之中已愈來愈罕見。

這樣說絕非無的放矢。所謂人命關天，病人將性命交託醫護人員手上，醫護人員便要對病人負起責任，這是醫護人員的天職，哪怕只是半分鬆懈也足以鑄成無可挽回的大錯，遑論人為掉包造假。無奈事與願違，這些年公營醫療事故不絕如縷，開錯腦、換錯心、輸錯血、打錯針等輪番上演，五花八門，無奇不有。

尤其是醫醫相護的傳統下，涉事醫護鮮少受到懲罰，風頭一過，繼續好醫護我自為之。至於醫管局及公院則大事化小，遮遮掩掩，從來無人需要問責。今次事件，院方之所以高調通報，很大程度與抽血員並非持牌醫護人員有關，惟想要院方高層為事件問責，肯定是緣木求魚。

說來實在唏噓，今日仍然恪守專業原則和道德底線的醫護人員買少見少，取而代之的是庸醫劣護，甚至是政治大過天的黑醫護。大家一定記得，年初疫情吃緊之際，「醫管局員工陣線」竟發起公院醫護大罷工，為了脅迫政府封關而置病人生死於不顧。結果，大量預約手術和檢查需要取消，新生嬰兒深切治療部、急症科、產科及心導管手術室服務大受影響，部分專職醫療及放射治療服務關閉。病人受盡病魔折磨，排期經年無非希望早日得到治療，願望卻因為黑醫護的自私行徑而落空。有團體接獲廿多宗涉及罷工而受影響的病人求助，包括兩宗死亡個案，足見黑醫護所作所為草菅人命，天怒人怨。

禁而不止，則刑罰侮。食物及衞生局局長陳肇始昨日在立法會透露，一連五日的醫護罷工期間，共有七千名醫管局員工沒有準時執勤，惟當局至今仍未對這些人進行懲處，試問對受害病人公平嗎？反而有黑醫護趁機自抬身價，急欲參選九月立法會選舉。由層出不窮的醫療事故，到刻意掉包造假，再到政治掛帥視病人性命如草芥，公院亂象一次比一次不堪，一次比一次超出道德底線，港府卻一味姑息養奸，醫管局只知助紂為虐，該當何罪？

不管怎麼說，醫療事故一宗都嫌多，醫護罷工更是絕對不能容忍。毫無專業道德的醫護人員必須永不錄用，醫院高層更應問責下台。問題是，今日的香港還有沒有肯承擔責任的高層？港府又有沒有敢於撥亂反正的勇氣？一節見則百節知，從醫護專業道德變成專業失德，折射香港淪落的冰山一角，未來前途黯淡可謂寫在牆上。