功夫茶：抽血求其胡亂調　先生有喜恭喜晒

公立醫院醫療事故多籮籮，只要睇吓醫管局發布嘅《風險通報》，好似開錯刀、割錯器官、輸錯血、調亂病人履歷而好人當病人醫，病人就當冇事出咗院……其實，講到尾，好多病人枉死，唔係醫護人員欠缺愛心，就係求求其其，將「差不多先生」呢套哲理發揮到出神入化！明明割包皮變咗去蛋蛋，男人最痛，最弊閣下又唔係司馬遷，佢冇咗勢卻發憤著《史記》成一代偉人，你去勢就咁一世抬唔起頭做人吖陰功！

講真，入得公院，好多嘢預咗！去得嗰度睇病，你要學曉豁達，凡事咪咁計較，即使活人被當公仔醫，醫你唔死，算你夠運囉！呢嗱，上個月初旬，屯門醫院就發生一單懷疑血液樣本遭掉包嘅嚴重醫療事故！是咁的，話說屯院內科B10及C10病房嘅一名抽血員，喺病房內為病人進行恒常抽血程序時，懷疑未能成功從部分病人抽取血液，呢位抽血員唔知係唔係心急趕住去會情人，又或者係無耐性繼續抽血，竟然心生一計貪方便，以另一人嘅血液樣本做代替品，簡單啲講，即係抽完A嘅血液樣本，就好似雨露均霑咁，又當係B、C、D，慳水慳力，就咁交回四個樣本去化驗室。

阿哥！懶成咁，死得人㗎！有啲嘢可以懶，譬如一條底褲你着咗成個月，生瘡生癬係你自己承受，又或者你見到自己個仔瀨屎喺飯枱上，你索性用飯碗蓋住當冇事發生都得！之但係，抽一人血，另外數人共享？分分鐘搞出人命㗎，阿B明明係鬚眉男子漢，去攞化驗報告，醫生竟然春風滿面，笑住話：「先生，恭喜你有喜！」阿B一時悲喜交集，乜自己變咗性？竟然咁都唔記得，乜咁早腦退化？

嗱！又或者阿C抽血驗膽固醇有冇超標，攞報告驚悉膽固醇正常，不過有愛滋病毒！阿哥，自己明明潔身自愛，絕非滾紅滾綠滾天光之輩，何以晴天霹靂身患世紀絕症？成個人霎時由天堂跌落地獄，有冇再慘情啲！

各位街坊，事關人命，抽血豈可求求其其？醫院幸好及早發現其中一人嘅血液檢測結果與早前檢測紀錄有異，另外三人嘅血液檢測數據值異常近似，人有相似啫，唔通血液都有？仲有似到幾乎百分百？追查下，證實運送過程及化驗室均無問題，於是懷疑抽血員為貪方便、為慳工夫肇禍！兒戲過玩泥沙，醫院依家先知驚，正翻查以往驗血報告，有否同類事件喎！

喂！如果事件證實係人為掉包血液樣本，如此無道德、無操守，搵病人生命較飛，追究到底，抽血員固然罪大惡極，不可饒恕！而醫院高層對整個抽血流程欠缺有效監管，又豈能不問責？「先生，恭喜你有喜！」一次都嫌多，更何況無端惹愛滋？