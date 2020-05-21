世界視線：威脅退群惹抨擊　美國影響力下降

特朗普日前向世衞發出最後通牒，要求對方在三十天內作顯著改善，否則美方將永久停止撥款及考慮退出該組織。

事實上，自特朗普入主白宮以來，華盛頓退出的國際合作組織，名單愈來愈長，單是聯合國內，就有教科文組織及人權理事會；世界貿易組織總幹事阿澤維多最近宣布請辭，更是特氏的最新「傑作」。談到美國威脅退出世衞，歷史可謂驚人地相似。一九四九年，前蘇聯就帶領羅馬尼亞、保加利亞等東歐國家退出世衞，波蘭更公開批評「世衞屈服於美國帝國主義之下」。

然而今時不同往日，美國揚言「退群」，又指摘世衞淪為「中國傀儡」，卻沒有起到「一呼百諾」的作用。歐盟發表聲明，強調全球合作與團結，是贏得抗疫戰爭的唯一有效可行選擇，現時並非指摘及削弱多邊合作的時機。在世衞大會的視像會議上，包括法國總統馬克龍和德國總理默克爾在內的美國盟友，對那些不支持世衞工作的國家提出尖銳批評，矛頭直指美國。

在華府要挾對世衞「閂水喉」的同時，北京承諾在未來兩年向世衞增加二十億美元捐款，協助發展中國家應對新冠肺炎病毒；並表明中國疫苗研究一旦完成並投入使用，將作為全球公共產品。這一幕令人想起年前舉行的達沃斯世界經濟論壇，中國致力樹立「全球化捍衞者」形象，跟特氏的單邊蠻幹形成鮮明對比。

當然，中國作為最先爆發疫情的國家（內地官方稱為「疫情第一發現國」），國際壓力在所難免。值得注意的是，世衞通過的決議並沒有針對任何特定國家，而是聚焦檢討世衞的機制，說這是中國的勝利或許誇張，但事實是特朗普「甩鍋」中國早有既定政治立場，哪裏是想釐清真相？山姆大叔欲加之罪，何患無詞，伊朗被屈違反核協議正是前車之鑑。奧巴馬政府跟國際社會簽訂伊朗核協議，德黑蘭容許包括國際原子能機構的專家在當地進行獨立調查，儘管後者為伊朗政府背書，但特朗普上台後還是單方面撕毀合同。調查針對中國，只會為特朗普連任提供政治資本。