美國對付華為，是趕盡殺絕，不留餘地。這也不是甚麼異常之舉，美國政府對付競爭對手的外國企業，從來都是以政府之力，全力扼殺。對付日本的半導體企業和金融企業也是如此，連盟國法國的龍頭企業阿爾斯通也同樣被美國勒索，以賤價讓美國通用電氣收購告終。

作為一個國家，美國一直以來全無道義道德，不擇手段地圖利。建國是如此，二戰建立霸權如此，今天衰落亦是如此。中國內外，若以為忍辱負重便可以賺取美國賜予的生存空間，是幼稚妄想。美國不是中國歷史上的北遼，中美不可能締結澶淵之盟，以屈辱和財帛來買百年的安逸。

美國不只要雄霸天下，把所有與之競爭的企業與國家，用各種手段打垮。對異己者，更不惜將之打成粉粹。蘇聯、南斯拉夫便是如此。在中東，打伊朗、伊拉克、敍利亞，乃至要對付沙特阿拉伯，目的是分解中東。甚且有分解歐盟之意。

美國的戰略是師承英國，對老大的帝國是將之分裂瓦解，對各個民族、國家是分而治之。目的只有一個，就是鞏固它的世界霸權，和由此而取得對全球經濟和人民剝削的暴利，供養它國內的寡頭財團。

美國對付華為，只是開始。中國不屈服，對其他中國企業的打擊與制裁只會增加。以美國現時的戰略，打擊華為和貿易戰僅是開場白，更重要的是廣泛的脫鈎、圍堵和金融制裁，中國受壓會十分嚴重。

事實上，美國控制着金融收益，在貿易和企業的層次是不惜損失，務求屈折中國。特朗普等所代表的美國極右派勢力，追求絕對的霸權控制，不顧企業和民眾的經濟利益。反而會用「中國威脅」來推動美國戰時體制化，走的路便近似納粹德國的國家資本主義，差別是當權的是金融資本，而不是國家主義的政黨。

面對着美國這樣的政治演變，中國不可能存僥倖怠忽之心。否則的話，在美國層層壓迫之下，迴旋的空間減少，國內被和平演變的範圍擴大。

於是，美國威嚇脫鈎，中國便要認真地安排脫鈎的部署，特別是借當前的新冠肺炎疫情來重整經貿關係的格局。一是開發西部通道，例如剛頒布的《新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》；二是補充主要產業的產業鏈的本土化，重推《中國製造二○二五》；三是建構同心圈的經貿範圍，沿邊、跨邊境經濟區，中國與東南亞、中亞的經貿擴展等；四是中國主導的跨境金融體系的建設。

中國應進入與美全面作戰的戰略部署。