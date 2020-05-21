來而不往非禮也。在這場世紀疫症中，美國及其嘍囉國不斷向中國叫囂挑釁，中方終於忍不住出手反制，首先將目標對準跟隨美國最貼的澳洲，除對其大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，還暫停從澳洲四間屠宰場進口牛肉。對此，澳洲政府似乎坐不住了，商務部及農業部官員多次要求與中方通電話，都遭到拒絕。

其實，食得鹹魚抵得渴，既然澳洲要緊跟美國反華，就應該料到中國必然會反制，沒有甚麼好抱怨的，通電話也解決不了問題。澳洲政府聲稱將會鼓勵企業開拓其他市場，分散貿易風險，可惜說易行難，世界上沒有任何市場可以取代中國。須知澳洲約三分之一產品出口中國，比出口日本、美國、南韓和印度的總和還要多，一旦失去中國市場，澳洲產品還能賣給誰？還有哪個國家可以容納這麼多大麥、牛肉和鐵礦石？

經濟和貿易方面高度依賴中國，外交和軍事方面則緊跟美國，正是澳洲等國首鼠兩端的寫照。過去中國不為已甚，從來不跟這些國家計較，這次之所以舉起關稅大棒，主要是因為對方無理取鬧，而且愈來愈過分，令人忍無可忍。老虎不發威被當病貓，中國出招反制，理所當然，澳洲求仁得仁，又有何怨？實際上，以經貿手段制裁別國，正是美國慣常做法，中國只是依樣畫葫蘆而已。

有人說，中國打噴嚏，地球都震動。這也許有點誇張，但起碼反映一個事實，中國經濟體積愈來愈龐大，國際影響力愈來愈重要，美國尚且無法與中國脫鈎，遑論其他小國。華為負責人曾如此形容，澳洲市場比廣州更小，根本沒有放在眼裏。這不是狂妄，而是事實，有些西方國家自我感覺良好，跟在美國後面搖旗吶喊，充當反華爛頭蟀，其實不過是蚍蜉撼樹，對中國沒有任何影響，吃虧的反而是自己。畢竟，世界已形成多元格局，西方再也無法隻手遮天，更無法對中國予取予攜。