最新公布的失業率上升至百分之五點二，增加四萬人失業，總數升至逾二十萬人。這批失業大軍想找工作，卻遇上罕見的經濟低潮，各行各業爆裁員減薪潮，人浮於事，手停口停，前路茫茫，一家生計成疑。與此同時，有份工作被視為鐵飯碗，福利不減，最近一年勁賺加班津貼，還自動有望加薪。作為納稅人，即是米飯班主自己的飯碗不保，你認為還會贊成公務員加人工嗎？

公務員薪酬趨勢調查結果周二出爐，按估計全體公務員最多可加薪近百分之二。特首會同行政會議除了參考趨勢指標，亦有其他因素考慮，例如經濟、政府財政狀況及公務員士氣。不知道市民的反應，是否政府的考慮重點呢？特首林鄭月娥早前為息眾怒，自己與全體司局長及特首辦主任俱率先減薪一成，為期十二個月，當作是第二輪防疫抗疫基金的一部分。若在私人市場，頂頭上司減薪，下屬別奢望有人工加，尤其是過去一年政府整體表現差勁，抗暴抗疫不力，還好意思逆市加人工？難道還嫌民怨未夠沸騰，要火上加油？

暴疫夾擊，今年首季本地生產總值預先估計數字，按年實質下跌百分之八點九，是有紀錄以來的最大跌幅，經濟低谷，比沙士時期及金融海嘯更惡劣。十多年來政府因應時勢三次凍薪，今時今日情況減薪也不為過。

財爺陳茂波疾呼未來五年香港將會出現財赤，主要是救市紓困措施要用錢，人口老化又要增加醫療福利，賣地及物業買賣等稅收大減，政府開源又不力，旅遊業一蹶不振，所謂景點吸引力大減，海洋公園瀕倒閉，迪士尼樂園就算有賺都是益外人。入不敷支，坐食山崩，遲早敗光萬億元儲備。從任何角度都看不見公務員加薪理由。若文憑試出試題，在二○二○至二一年間，公務員加薪是否利多於弊？相信全部考生都懂答弊多於利。