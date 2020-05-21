借新冠肺炎疫情擴散全球之勢，中美關係看來日趨緊張，美國國家最高領導人不斷指罵中國，中國則在外交部例行記者招待會上回應，炮聲隆隆，未見有緩和之勢。

先是雙方就新冠肺炎病毒的出處展開罵戰，互不相讓，美國一口咬定病毒出自武漢，甚至是武漢P4病毒研究所洩漏，又或者從武漢濕貨市場首先觸發，然後傳染開去，散播傳遍全球，更因為中方刻意隱瞞疫情，甚至是蓄意派出帶病毒的國民乘坐飛機到世界各地惡意散播，才引致疫情橫掃全球，一發不可收拾。在新冠肺炎病毒源頭的爭端上，美國明顯是攻擊一方，無論總統特朗普或是國務卿蓬佩奧都一直重複堅持這個說法；中方則是防守一方，努力羅列新冠病毒被發現後中國政府如何應對，立即向世衞和其他國家通報的時間表，表示一直與世衞和其他國家分享有關資訊，並無隱瞞疫情。

中方最近不時在外交部例行記者招待會上，就中國對新冠肺炎疫情的處理方法辯護，間中會針對蓬佩奧反擊一下，指他不理事實睜着眼睛說謊。中方的反駁其實相當有力，問題是中方的立場和說法，並未得到外媒的廣泛報道。

較早之前，內地互聯網上頻頻報道外國機構和傳媒有關新冠病毒源自武漢以外其他國家地區的說法，甚至有指疫症其實在二○一九年中曾在美國出現，但這些說法比較零星而且不集中，沒有人去有系統整理，影響力不大。另有指控說新冠病毒可能與美國遍布全球的生化武器研究所和病毒研究中心有一定關係，可惜這些說法也缺乏整理，難以進一步核實。其實，如果中國有意反擊美國，應把這些有關懷疑是新冠病毒起源的資訊，有計劃有步驟，通過民間和個人發放開去，這些資訊在網上流傳多了便會引起注意，私人轉發或是傳媒報道，讓受眾收取多方面的資訊來源。

美方的指控是真是假，有沒有確實證據支持，看來並不重要。新冠肺炎病毒在武漢首先發現並傳播開去，這是全世界都認定的事實，因此給美方可乘之機。反正指控是公開發放出去，廣泛報道後深入人心，中方的反擊比較軟弱。除非有公正獨立為各國接受的世界衞生組織出手，成立獨立調查團，就各種病毒源起、擴散途徑和不同國家的應對策略做一個全面性的調查，當然包括武漢疫情起源和當地政府是否處理恰當，以及美國在去年中發生大規模呼吸疾病死亡事件的真正原因，也應在調查之列。

如果沒有這樣一個國際性調查組織找出真相，無論中國如何辯護，都會處於劣勢。