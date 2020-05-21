上得山多終遇虎。被批為陰陽怪氣、低級趣味的港台節目《頭條新聞》屢屢挑戰社會道德底線，今年二月十四日播放的一集肆意抹黑詆毀警方，歪曲事實無中生有，收到逾三千三百人投訴，通訊事務管理局裁定投訴成立，向港台發出警告；而一向偏袒港台的商經局亦不得不嚴厲批評，指港台接連被裁定違規，情況非常嚴重，要求港台清楚表明接受裁決並致歉。在眾叛親離的情況下，港台只好死死氣跪低，指完成本季《頭條新聞》後將暫停製作。

早知今日，何必當初，《頭條新聞》有今日的下場完全是自找。他們以為高舉「新聞自由」、「言論自由」大旗就可以做擋箭牌，就可以抹黑詆毀不合他們政治立場的人物或團體，以為壞事做盡也沒有後果，還美其名曰嬉笑怒罵。殊不知所有事情都有底線，新聞自由和言論自由並非大晒，過了底線必為社會所不容。這樣一個顛倒黑白、毫無操守的所謂新聞節目，還要死唔斷氣浪費公帑至本季才完結，為何不即時腰斬？

當然，百足之蟲死而不僵。港台作為反中亂港急先鋒，《頭條新聞》可謂其「王牌」節目，就此黯然收檔，他們自是萬般不忿。港台節目製作人員工會垂死掙扎，與廣播處長梁家榮見面並爭取下季繼續製作。工會主席更死撐「在一個戲謔節目中，權貴應被監察，小市民藉由笑一笑抒發怨氣，若將戲謔當做大事去處理是誇張。」簡直不知醜字怎麼寫。一個傳媒人連何謂戲謔、何謂抹黑也分不清，存心混淆視聽，根本無資格再在傳媒任職，何況還是吃官餉的官方傳媒。

必須指出，傳聞梁家榮早於九十年代初已移民美國，放任旗下員工反中亂港自是不足為奇。由此可見，整治港台，去掉一個爛節目並不足夠，更須「斬首」撤換處長。現在正是一條龍整頓的時候，特首及局長不能迴避，最好摺埋港台免浪費每年十億元公帑。