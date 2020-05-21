美國總統特朗普永遠愛製造新聞，愛刷存在感，近日他又語出驚人，說正在日服一粒原本用作抗瘧疾的羥氯喹藥丸，他認為可以防治新冠肺炎。美國食品及藥物管理局曾經警告，此藥有機會造成心律問題等副作用，不適合用於抗疫。白宮主人年逾古稀，偏要以身試藥，簡直是將健康視同兒戲，但為了搶佔新聞頭條，他卻不惜「搵命博」。

本欄老早說過，特朗普有三種性格特徵，從事對美外交工作者，須將此琢磨透徹，你的國家才不會受制於他。他的第一種特徵是有強烈曝光欲，任何時候都想成為新聞人物；第二種特徵是愛挑戰強者與權威；第三種特徵是凡事只有三分鐘熱度，會不停變換花式。

近年，中國愛樹立強者形象，故為特朗普所忌，而由他領軍對付世界第二大強國，自然經常可以成為新聞焦點。不過，此君沒甚耐性，中美兩國貿易戰只維持了兩年，未有具體戰果，近日他卻明言已對這話題感到索然無味，興致已轉到追究新冠肺炎疫情責任誰屬的問題上。

自從特朗普上任開始，筆者就建議中國應少去搭理他，不要製造可讓他攻擊的藉口。看着白宮主人，就如同看着呆子舞劍，你只消站在遠處背手而立，他舞着舞着，自然會割傷自己。如今事實正是如此，美國的人口並非全球最多，更擁有最先進的醫療設備，但在特朗普治下，美利堅於今次疫情中的染病者與死亡者俱為世界之冠。白宮主人割傷了自己國家後，如今還要吞服羥氯喹自殘，面對這樣一個傻乎乎的敵人，你該企立一旁，看戲便是。

奈何中國不甘寂寞，經常愛去挑釁特朗普，那是自找麻煩。若非早前中方說美軍去年曾到武漢主動播毒，特朗普也未必會反控中國才是新冠肺炎病毒源頭，北京如此惹事，實屬不智。