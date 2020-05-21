清末民初嘅翻譯家林琴南說過：「凡人必有野蠻之體魄，而後有文明之精神。」然而，證諸美國總統特朗普，這話大有商榷之餘地。眾所周知，特氏講嘢口沒遮攔，而且經常語不驚人死不休。特朗普最新的出位言論，無過於他自爆服醫治瘧疾嘅藥物羥氯喹預防新冠肺炎。一個人有權就任性，又隨意拿自己「野蠻之體魄」來較飛？美國專家及監管機構都表明該藥未證實是否有療效，甚至可引致嚴重心律問題，並警告國民切勿效法。

白宮辯稱「利多於弊」，換言之，特朗普的「自我防疫」並非純粹「感覺良好」，而係「好掂」，難怪佢經常不戴口罩出席各種場合。老朽相信，如果特氏咁都得，證明佢真係體魄野蠻，百毒不侵，甚或其基因有異於常人，你話有問題啫，佢就堅信「利多於弊」，你吹得佢脹咩？

世間的確不時有些異能之士，其行為總有點與別不同。嗱！男人之中，有些人時不時要偷竊女人內褲，這不一定是有特殊性癖好或戀物狂，據悉，都因所遇邪魔太多，只好「以毒攻毒」，乞靈於異性的一褲。是耶非耶，老朽並沒有深入研究，只知道「褲力無邊」，有其道理焉！民間智慧，打麻雀或入馬場，着條紅底贏錢機會大增！而對面那戶周不時晒條紅底出嚟，邪鬼住晒，為了擋煞，豈能不擺個八卦或懸個葫蘆甚麼的！

特朗普之特立獨行，肯定亦屬異能之士，吾人實不必深究他是否有野蠻之體魄而後有文明之精神！眾議院議長佩洛西認為身為總統，加上年屆七十三及屬於病態肥胖，不應做一些未經科學家認可之事，且擔心此舉誤導國民。

貴為美國總統，全球抗疫之際，本應更支持世衞組織，可惜特氏硬要屈世衞偏袒中國，稱三十日內如不改善，美方將永久停止撥款及考慮退出該組織。一個老人家有野蠻之體魄，有權就是任性，何必文明精神？