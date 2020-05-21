聯合國要執行既定規條及工作，必須有經費，來源是聯合國各成員國按經濟收益所分擔的會費，如果每個成員國也是拖得就拖，聯合國變成窮鬼，甚麼彰顯國際公義的事情也做不了。近年聯合國開始喊窮，但所需處理的國際事務反而增加，難怪在聯合國辦公大樓工作人員也忍不住，要在大會上提出「改善聯合國財政狀況」的討論議題。

聯合國發言人在大會上指成員國拖欠經常性預算會費十六億二千萬美元，拖欠維和攤分款項二十一億二千萬美元，但沒有點名美國拖欠是最大筆金額。中國常駐聯合國代理副代表姚紹俊踢爆，說特別是有支付能力的國家應盡快補足未交款項，更點名美國拖欠聯合國會費十一億六千多萬美元，拖欠維和攤款十三億三千多萬美元，是最大的欠費國。

在聯合國二○二○年經常預算攤分會費支付款列表可看出，繳納會費最高的三個國家依次為中國、日本和德國，分別支付約為三億三千萬、二億四千萬和一億七千萬美元，美國並不在列表內，不是該國承擔的會費少，而是拖欠多，未繳清又如何入帳是繳付最多會費？

社會上最兇惡的是甚麼人？是窮人。他們要為生活及餬口去維護最基本的個人權益，受到侵害就會大力反擊。社會上最無賴的又是甚麼人？是債仔。他們常言沒有錢還，只有爛命一條，要就拿走，最好是多借一點給他活命，否則舊債就沒有下文。

美國在聯合國如同上述兩種人，不窮但要扮窮，在國際上四出燃點糾紛火頭，搞是搞非，不為生活餬口，卻要當大哥損人不利己。拖欠聯合國經費甘做債仔，就是凸顯耍無賴的本質，美國常在聯合國提出制裁不同國家，但這些國家反而是履行成員國義務，沒拖欠會費，過去只是不敢提出向美國追討拖欠會費。美國這個債仔全無羞恥之心，在聯合國說話最大聲，完全體現債仔的無賴特質。