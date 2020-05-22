功夫茶：賣國試題又乍現　香港教育失陷了

中學文憑試早前嘅歷史科爆出「賣國試題」，問日本於一九○○至四五年間是否「為中國帶來的利多於弊」！阿哥，八年抗戰，國仇家恨，日本殺我千萬同胞，血染錦繡河山，無論點分析，點攞毛澤東嘅所謂「多次謝皇軍」嚟講，只要流有少少炎黃子孫嘅血液，都唔會得出「利多於弊」嘅「史觀」啩！

中國抗戰八年，可歌可泣嘅民族英雄史實多的是，功夫茶略舉一個例子：一九三七年「八一三」保衞大上海之戰，喺八百孤軍堅守四行倉庫時，有振奮人心一幕，就係一位少女童軍楊惠敏，竟然冒着槍林彈雨，橫渡一條小河進入倉庫，為守軍獻旗，並於連天炮火中升起，呢幕就係電影《八百壯士》中最動人心弦一幕，「八百壯士一條心，十萬強敵不敢當」！呢，點解唔用呢啲題材，叫考生分析吓中國被日本借頭借路「玩失蹤」，再指「失蹤日本人係中國所害」，於是「順理成章」侵略中國，你是否同意？唔通咁就唔可以叫考生「援引史實」作答？

嗱！尋日文憑試約有六千名考生參考嘅中國歷史科，第二題提供嘅資料有四幅漫畫，其中兩幅與蔣介石有關，另外兩幅為抗日戰爭時期嘅宣傳品，其中一張寫着「萬眾一心誓滅倭寇」，另一張寫着「華北華中的日軍完全連絡」、「徐州失陷了！」試題其中一條分題，問考生是否同意抗日戰爭第二張宣傳品嘅觀點，並需援引史實作答。好明顯，又係為日本仔鼓與吹，雖然有張烏卒卒嘅「萬眾一心誓滅倭寇」，但未能表現出當年抗戰勇士「大刀向鬼子們頭上砍去」的壯烈情懷、衞國忠魂拋頭顱灑熱血不怕犧牲嘅大無畏精神！唔好忘記，徐州失陷之前，有「台兒莊大捷勵士氣」啊！

呢！嗰張「徐州失陷了」，將日軍嗰種盛氣凌人、不可一世嘅氣燄赤裸裸張揚出來，佢哋高舉刺槍，笑口噬噬，而地下則有國軍嘅棄刀、武器和一面破旗散落一地！咁即係想講乜？有中史科老師就話，中史科課程施教，對中日抗戰，離唔開指抗戰帶來苦難，學生應該可以用施教重點反駁，並不要求考生深入探討，不過，就認為題目不理想，認為要留待評卷參考公布，先可以考核目的，總之就難畀分啦！

歷史科啱啱衰完，中史科又出埋啲咁嘅曖昧賣國試題，一味為日軍臉上貼金，都真係「弊多於利」，如果話中史科嘅課程綱要係要培養國民身份，或者所謂「評論唔同史觀」；觀乎考評局一再出埋啲咁嘅歪風試題，再過二十年，功夫茶相信香港民心都難以回歸！教育局再不刮骨療毒，香港教育失陷了！