神州觀察：中美博弈全方位　政治操弄不講理

有道是，看熱鬧的不嫌事大。中印兩國軍隊屢因邊境主權問題起衝突，近期剛又鬧騰了一回，不過每次也只限於互擲石塊而已。但美國的助理國務卿韋爾斯日前卻忍不住跳出來煽風點火，鼓動印度抵抗中國的侵略，明言美國會在背後力撐，巴不得中印真能打起來，只怕屆時絕非互擲石塊這麼輕鬆，搞不好就將重回石器時代，讓美國偷着樂。

韋爾斯是在美國智庫大西洋理事會的會議上發表此番言論，並將不斷出現的中印邊界衝突與北京近年在南海的一系列動作相提並論，形容中國的行為是持續侵略、試圖改變常規及改變現狀，呼籲各方別對中國心存幻想，強調印度必須起來抵抗。總之在美國心目中，所有跟中國扯上關係的紛爭都可以進行政治操弄，也不需分辨誰是誰非，慫恿挑撥成功當然最好，反之自己也不吃虧，只要能給中國添亂就行。

連助理國務卿都是如此，可想而知「正主」會是怎樣。中國政府在剛結束的世界衞生大會上表示，會於未來兩年內向全球提供二十億美元的抗疫援助資金，然而美國國務卿蓬佩奧卻對此嗤之以鼻，認為與中國因防疫失誤導致的全球逾三十萬人死亡，及可能高達九萬億美元的經濟損失相比，實在「微不足道」。若照此說法，是否中國將錢「賠足」，美國便無話可說了？抑或會讚一讚中國？如此又怎能體現出美國為維護全球正義的「公道」立場？

況且將全球所有疫情損失都算在中國頭上，也沒有這個道理。當然，蒼蠅不叮無縫的蛋，就連鍾南山、曾光這樣的「自家人」亦不諱言武漢地方官員在疫情初期有所隱瞞，防疫確有失當之處，但中國政府其後已努力採取應對補救措施，並於總體控制住國內疫情下，積極投入國際抗疫援助工作，說是贖罪也好，重塑國際形象也好，至少態度還是有的，捐多捐少都比死不認帳來得有意義。更沒必要像美國總統特朗普那樣，動輒威脅不交會費、退出世衞另起爐灶，將全球合作抗疫的當務之急綁在中美政治博弈的戰車上。

中國政府已表態贊成就新冠肺炎疫情起源及傳播等責任問題，在世衞主導下展開調查，但就反對任何帶有政治操弄的所謂國際調查。譬如蓬佩奧早前一直聲稱新冠肺炎病毒來自武漢的實驗室，且手握確鑿證據，誰知後來卻改口稱不能確定，以致自打嘴巴，難免予人別有用心之感。尤其美國政府趁今次世衞大會操弄台灣議題更顯赤裸裸，蓬佩奧發聲明祝賀蔡英文連任、美國軍機飛越巴士海峽、官員發布青天白日滿地紅旗口罩照片、對台軍售等舉動，都已踩過中美對兩岸關係的底線，為達目的根本不講道理。