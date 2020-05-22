正論：中央亮劍震妖邪　國家安全重中重

悠悠萬事，國安為大。回歸接近廿三年，香港亂足近廿三年，洋奴漢奸勾結外部勢力如入無人之境；去年六月爆發至今的反修例黑暴，更暴露出香港是國家安全的突出短板和風險口。之所以淪落至此，同港府至今未為二十三條立法脫不了干係。既然無能廢官不作為，中央亮劍就是應有之義，「港版國安法」納入《基本法》附件三順理成章，既為治亂安邦奠下法律基石，亦為漢奸走狗敲響了末日喪鐘。

今日開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律，權威消息指出，該法的範圍包括了分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為等，以堵塞香港的國安漏洞。議案建議中央按照《基本法》，制訂《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的全國性法律，並納入《基本法》附件三，毋須經過香港立法會立法就可在港實施，料下周四表決。

忍無可忍，毋須再忍。中央終於強硬出手顯然經過深思熟慮，乃按照《基本法》而行，合情合理合法，絕對不存在干預問題，也為終結本港亂局指出方向。事實上，為二十三條立法本來是港府的憲制責任，董建華年代因為自由黨的田北俊臨陣倒戈而功敗垂成，自此港府廢官對立法提也不敢再提。林鄭政府每每被問到何時立法，皆顧左右而言他，不是辯稱要營造合適氛圍，就是推說要先集中抗疫，甚至連內會被反對派騎劫、空轉半年也束手無策，最終要「兩辦」喝止，足證港府廢到入骨，只知忽悠中央。

試想想，如果港府能夠自動自覺，根本毋須中央越俎代庖；同樣地，要不是反對派叛國禍港走火入魔，中央也不用如此着緊。可以毫不誇張地說，中央強硬出手既是對反對派的忍無可忍，也是對無能港府的一聲當頭棒喝。

顯而易見，「港版國安法」的消息一出，反對派如喪考妣，爛果報即時大字標題「自治全失」，又威脅說外資必定撤走，說來說去，皆是無的放矢。他們自知中央出手在法律上完全沒有漏洞，他們無空子可鑽，惟有誇大對經濟影響，挾外力以令中央。然而今時不同往日，中聯辦主任駱惠寧早就指出「決不讓香港成為國家安全的風險口」，「該制訂的制訂，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行」，預示中央出手事在必行。

至於所謂撤資更是不足為懼，只要外資仍要同中國做生意，就不可能不借助香港，何況條例只針對叛國禍港的洋奴漢奸，外資在港合法經商根本沒有影響，不過是反對派死到臨頭的危言聳聽而已。

老虎不發火會被當成病貓。過去中央尊重「一國兩制」，相信港人有能力治港，加上忌憚外部勢力指手畫腳，擔心被指「河水犯井水」才有權不用，但絕非等於中央對港無權過問。相反，香港只是中國一個特區，中央對香港絕對有全面管治權，既然港府不爭氣，現在就是中央有權必用、強力亮劍的時候。

當然，知之非艱，行之惟艱。「港版國安法」在兩會通過並在港落實並不困難，但如何執法，如何量刑卻存在不少問題。須知道，整個特區政府、包括高官在內存在不少黃絲無間道，他們或對反對派同情，或跟反對派同聲同氣，要是他們有法不依，執法不嚴，「港版國安法」最終只會淪為一紙空文。明乎此，中央立法只是第一步，最重要是奪回刀把子部門的控制權，首要整頓律政司。

眾所周知，鄭若驊自上任律政司司長後，好事沒有做過一件，放生壹傳媒黎智英卻唯恐不及。其政治黑金案有證有據，黎智英透過美國助手付錢，反對派政客收錢，沒有向立法會申報，事情就是這麼簡單。詎料法庭竟以「疑點利益歸被告」放生收錢政客，鄭若驊更打蛇隨棍上以「證據不足」不檢控黎智英，讓人見識何謂欲赦之罪，何患無詞。

佔中案也是一樣，四十八名主要搞手之中僅九人被檢控，而且這九人不約而同獲得輕判，金主兼黑手黎智英一直逍遙法外。一旦「港版國安法」在港實施，收授黑金、勾結外部勢力「為美國而戰」等統統有罪，漢奸走狗固然是末日臨頭，但更重要的是法律必須落到實處，確保律政司依法辦事，要是有人千方百計放生，中央如何應對？

這絕非危言聳聽。黑暴之所以禁而不止，暴徒之所以前赴後繼，政客之所以有恃無恐，全因朝中有人好辦事。最近法庭頻頻審判反修例暴亂期間的案件，依然不脫高高舉起、輕輕放下的套路，律政司更借故放生不少被控暴動罪的暴徒。由此可見，司法刀把子若繼續由外部勢力代理人把持，「反中亂港有運行」只會繼續上演。中央必須出手整頓律政司和司法部門，讓所有人清楚知道，兩制絕對不可能凌駕一國，維護國家安全是重中之重。

總而言之，香港問題已不僅僅關乎特區繁榮穩定，而是關乎國家主權安全和整體發展利益，當美國和英國都在香港追求各自利益，扶持政治代理人，作為主人家的中央政府又有甚麼理由置身事外？中央化被動為主動，化主動為行動，叛國禍港者最終有甚麼下場，不妨拭目以待。