美國總統特朗普身邊的人相繼新冠肺炎確診，全世界都很關注他能否會是「漏網之魚」，他有些坐不住了，於是偷偷吃了十天醫治瘧疾病的藥，然後就向全世界聲稱這藥能防治新冠肺炎。他說，服用此藥並非白宮醫生的建議，而是自己主動提出，是因為看到很多前線醫護人員服用此藥。特朗普的「大力推銷」，「嚇親」美國媒體，告誡民眾切勿倣效，稱「它將殺死你」。

眾議院議長佩洛西則不無譏諷之意的勸告特朗普，身為總統，加上年屆七十三歲，又屬於「病態肥胖」，不應做未經科學家認可的事，擔心特氏此舉會危害國民。佩洛西女士八十歲了，身材很Fit，經常穿着不矮於三吋的高踭鞋到處活動，在議會上滔滔不絕。她是有「資本」勸告七十三歲、「病態肥胖」的特朗普不要亂來的，以免害己害民。

中國有句老話：「七十三、八十四，閻王不請自己去。」特朗普正逢生命「大坎兒」之年，小心為妙，別太任性喲。病從口入，禍從口出，亂吃藥比病從口入還可怕，會要命的喲。

瘧疾病，中國又叫「打擺子」，發病時冷極如入冰窖，熱極如爐上烤，觀乎這些年特朗普的表現，當真是患上了政治上的瘧疾病，忽冷忽熱，意識減退，時時驚厥，言語錯亂。這樣的政治上和內政外交上的「打擺子」，世人已經習慣。就在特朗普公布服食瘧疾藥時，世衞正在召開討論對抗新冠肺炎的大會，特朗普前一陣胡亂指摘世衞「偏幫中國」、「聽命中國」的「老帳」一下子又翻了出來，惡狠狠發出最後通牒，限期三十天內世衞要「作出顯著改善」，否則美方將「永久停止對世衞撥款且考慮退出該組織」。

這之前，特朗普對世衞狠批大鬧了一輪，後來發現沒甚麼便宜可佔，又無人支持，就換了一副嘴臉，說會支付約四千萬美元的撥款，據說是與北京的撥款看齊。現在大概是利用這次世衞大會繼續譴責中國的目的沒有得逞，支持台灣參與世衞大會的目的沒有達到，就再發爛渣，「打擺子」也。