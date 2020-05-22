在黑色暴亂及新冠肺炎夾擊之下，香港失業率飆升至百分之五點二，升幅創三十九年來新高，逾二十萬打工仔飯碗不保。勞工界認為這仍未能反映全部實況，港府亦承認勞工市場將會進一步惡化，意味着失業率遠未見頂。有調查指多達八成半打工仔對香港經濟前景不樂觀，足見人心惶惶，不知何去何從。

過去香港經歷無數風風雨雨，每次都能雨過天青迎來彩虹，但這次恐怕不會如此幸運。香港面臨的最大危機不是疫症肆虐，而是黑暴不止，疫症的影響只是暫時的，黑暴的破壞才是深遠的。尤其是整個社會愈來愈反智，根本無可救藥。近日香港疫情剛剛緩和下來，人們以為可以逐步恢復正常生活和商業活動，沒想到黑暴死灰復燃，暴徒到處搗亂，商場烽煙四起，絲毫不給商戶喘息機會。最不可思議的是，對這種完全失去理性的攬炒行為，竟有不少黃絲拍手叫好，如此反智的社會還有希望嗎？還值得挽救嗎？

事實證明，政治病毒比新冠病毒更加可怕。黃絲們政治病毒上腦，既迷失了心智，也失去了基本思考能力，他們以為攬炒後可以靠「黃色經濟圈」生存，簡直是腦殘兼白癡。香港連一個海洋公園也養不起，憑甚麼搞「黃色經濟圈」？香港被攬炒搞死，誰都不可能有好日子過，黃絲們不要以為自己能獨善其身，他們並非高人一等。

最近有統計顯示，今年三月本港全職空缺比去年同期減少一半，反映應屆大學畢業生求職難上加難。正如有人力資源顧問說，許多有經驗的僱員在目前情況下尚且難找工作，何況沒有經驗的大學畢業生。有僱主甚至直言數年內不會聘請本地大學生，特別是那些熱衷於搞政治的狂熱分子。畢竟，沒有多少僱主願意聘請暴徒，既然大學生要攬炒，自己就必須承擔所有後果。反對派政客不是說「刑事案底令人生更精彩」嗎？不妨看看他們到底有多精彩。