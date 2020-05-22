香港醫療事故層出不窮，而且情節千奇百怪，多麼荒誕的事都可能發生。日前屯門醫院一位抽血員懷疑貪方便把病人的血液掉包，幸好被及時發現，未造成人命傷亡。但肯定事件只是冰山一角，恐怕有類似事情對病人造成傷害，當局絕不可視作單一事件，應該追查以杜絕歪風蔓延。

其實抽血本身就需要有一定技巧，而抽血員沒有醫生或護士資格，要擔負這個工作，只是因為醫護人手缺乏，當局才想出這個權宜方法，省錢又省時間。問題核心是香港醫療制度出了嚴重問題，千瘡百孔，流血不止：聯網山頭主義成風，有些醫院被邊緣化；醫管局肥上瘦下，高級管理人員薪酬可以和私營機構媲美，但下層醫護的待遇卻遠遜外間，加上流水作業，工作量超重，壓力極大，一個上午，一個醫生一個護士要面對幾十個病人，簡直被當作工廠的工人，沒有喘息空間，鐵人也會疲倦。而且忙中有錯，出事的機會大很多。所以很多人都抵受不了，成為逃兵轉投私營市場，令公立醫院變成真空，尤其是有經驗的專科醫生，都寧願出外搵真銀，做其星球人（意思是一星期賺一百萬元），又不用怕成為醫療事故主角。當然，醫生是有使命感，錢未必是最主要因素，做得開心有意義，不負病人才是最重要，若果知道自己根本沒有足夠時間診治，對不起病人，也對不起自己。

萬大事離不開錢，錢能夠解決的問題，便不是問題。若當局有更多的資源，起多幾間醫院減輕每個醫護的工作壓力，必定可改善現狀，造福社會。可是無能政府好大喜功，變成大花筒，所有基建工程幾乎都是超支及延誤，海洋公園本來無可救藥，卻又硬要撥款。五十多億元可以救活很多病人了。還有仍然死心不息的明日大嶼人工島計劃，最起碼也要花六、七千億元。香港不是沒有錢，而是政府硬要把錢倒落海。