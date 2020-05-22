黑暴爆發至今，人們看到多少學生受黃師荼毒充當暴徒，也看到法庭幾乎每日都有相關審訊和判決，學生前途盡毀，為他們傷心的只有父母而已。繼續放任黃師在學校誤人子弟，後果必然是災難性，要徹底整治，救救學子，教育局必須做嘢，而不是輕輕發封警告信了事。很可惜，教育局至今仍不改敷衍塞責。最新數字顯示，該局自去年六月至今年三月，共收到一百九十二宗有關教師可能涉及社會事件中專業失當的投訴，已完成調查一百四十四宗，該局就當中五十四宗採取行動，包括向十四名教師發譴責信及向八名教師發警告信，仍是沒有一人被釘牌。局方僅不痛不癢表示，倘相關教師重犯，會考慮按《教育條例》取消其註冊，無非又是高高舉起、輕輕放下。

發信警告譴責有沒有用呢？最近網上流傳多間官立中學課室貼滿反修例文宣的圖片，證明校方不是放任不理，就是教職員與學生沆瀣一氣，甚至是由教職員帶頭做起。顯而易見，這些黃師黃入骨髓，同時也將學生教到黃入心，個個以反中亂港為職志，向他們講道理已沒有用，警告信也只是一張廢紙，要令黃師知衰知驚，惟有嚴刑峻法手起刀落，將他們釘牌絕不手軟，永久趕出教育界，才有阻嚇效果。

只要有三幾個黃師被取消教師註冊，殺一儆百，加上政府全面檢討監管，包括審視教材及教師個人言論，敢肯定其他黃師為保飯碗不敢造次。這絕非白色恐怖，而是育人百年大計，只有正本清源，才能保護學生免受污染；又從搞事公務員到「和你飛」空姐空少皆最怕飯碗不保，當知他們視份工為命根，黃師豈有例外。

無獨有偶，最近教育局局長楊潤雄的兒子被黃絲暴民在網上起底，針拮到肉，不知楊局長是痛定思痛奮起鬥爭，還是為官避事忍氣吞聲？繼續放生黃師，別說局長兒子受害，所有家長的子女也一樣受害。