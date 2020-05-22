民情一如江川，有時要堵，有時要疏，在在都考驗管治者的智慧。反政府暴徒毀路、打人、砸商店，是法理與良知所不容，當然該逐一搜捕，付予有司，這是屬於「堵」的一路。但單靠嚴刑峻法不行，為政者也須是其是、非其非，有過則改，讓人心服口服，這是「疏」的一路。

自去年開始，香港的群眾示威一直未有止息，而最主要的矛頭，已經由反對修訂《逃犯條例》，變成反對警察濫用武力。不少人至今仍然對此死咬不放，似乎是沒有結果，絕不會善罷甘休。要應付這種民眾情緒，就是宜疏不宜堵。

反修例運動持續超過一年，整個平亂過程，個別警員曾否使用過分暴力？筆者相信一定有，大家殺紅了眼，難免偶爾會做出過頭之事。但我一直以為，跟世界其他地方比較，港警不算特別暴力，更不會做出暗中殺害示威者的勾當。

早前公布的監警會報告證實了筆者觀點，報告中對警方的部署有批評，但壓根兒就不相信太子港鐵站內，警察曾打死人的傳聞。這份報告有助紓解部分人對警隊的不滿，但效用不是太大，反警的人仍多。因為香港不少人崇洋媚外，總認為外國專家做的報告才有公信力，才不會偏幫警方。

我建議政府撫順民意，重新邀請外國專家作調查。監警會報告已經初步掃除了很多關於警方恐怖而荒誕的傳聞，就算再作獨立調查，賦予外國專家更大權力，相信也不會查出甚麼彌天大錯。「七二一」元朗事件，警方太遲出動或是有錯，但只要承認錯誤，誠心道歉便是，不值得為了這一件事而拒絕外國專家插手，因為此舉反倒會讓其他事情也無法還警隊清白。外國專家的獨立調查報告出爐後，批評警隊幾句，警方再承諾會盡快改正錯誤，說不定就能平息了大部分的民憤。