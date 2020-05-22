清初散文家汪琬說「士不立品者，必無文章」，可見道德與文章相輔相成，沒有人品，只知揣摩世好，招搖撞騙，怎會寫出好文章？同理，為人師表，若然心術不正，也一樣教不出像樣的學生。話說蔡元培任民國教育總長時，范源濂任次長，他們辦教育的方法相對立。范說：小學沒有辦好，怎麼能有好中學？中學沒有辦好，怎麼能有好大學？所以我們第一步，當先把小學整頓。蔡則說：沒有好的大學，中學師資哪裏來？沒有好的中學，小學師資哪裏來？所以我們第一步，當先把大學整頓。

其實兩人都有道理，關鍵在於「師資」，無論小學、中學還是大學，要是充斥無品嘅教師，整個教育都要崩壞！這正如西諺所指出，沒有一滴雨會認為自己造成了洪災。原因是當一個惡行嘅鏈條足夠漫長，長到處在這個鏈條每一個環節的人都看不到這個鏈條嘅全貌時，這個鏈條上嘅每一個人，似乎都有理由覺得自己無辜。

香港教育之千瘡百孔，若非一場反修例黑暴，大多數人也許不會發覺原來教育的那一滴雨，已發展到足夠漫長，且已造成災難，有三千二百多個學生被捕，大學校園變成兵工廠，中學生在自己校園外不理老師勸告公然堵路阻人返工。而教育局自去年六月至今年三月，共收到一百九十二宗有關教師可能涉及社會事件中專業失當嘅投訴，已完成調查當中一百四十四宗，局方就五十四宗個案採取行動。

採取乜嘢行動？原來教育局係向十四名教師發譴責信及向八名教師發警告信；教育局仲苦口婆心咁話：相關教師如再次有失德行為，當局會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。阿哥，教育嘅鏈條已爛成咁，教育局仍好整以暇，仲要「考慮」先會睇吓是否取消失德教師嘅註冊，難怪黃師們有恃無恐。教育局於亂世仍避重就輕，得過且過，試問如何「刮骨療毒」？點樣掩住雞籠？