世界衞生大會完成兩天全體會議，全部一百九十四個成員國沒有反對下通過決議草案，由世衞與會員國協商，在適當時候盡早有序地啟動公正、獨立、全面評估，回顧及總結在世衞協調下各國的抗疫工作，再提出抗疫建議，以提高全球預防大流行病的能力。決議草案又提到需要實地考察，查找病毒的動物源頭及如何傳播給人類的途徑，如中間宿主的可能作用。不過，該項建議並沒有點名提及任何國家。世衞大會亦決定將「邀請台灣以觀察員身份參與」的提案，留待下半年繼續討論。

這次世衞大會之前，美國政府包括總統特朗普及國務卿蓬佩奧等人，在國際社會不停地攻擊世衞，指由譚德塞領導的世衞應對新冠肺炎疫症差強人意，又偏幫北京，間接令疫情向世界其他國家傳播，更橫蠻無理地要停止對世衞的資助。這種手段目的只有一個，就是為特朗普在連任競選中強化打擊北京，借世衞做個「炮台」。

可惜，世衞並不是由政治家領導，所有專家均是以科學及實驗數據行事，美國的「潑婦罵街」叫囂，譚德塞從容地以疫症科學例證應對，是否失去美國資助已不是世衞所關注。最終這股攻擊世衞又強要以美國為中心的浪潮，在世衞大會無人支持，連美國亦沒有對決議案投反對票。

更可笑的是，美國向歐盟施壓，由德國、荷蘭等國向世衞提出，讓台灣以觀察員身份參與世衞大會，譚德塞沒有否決提交大會，但最後也沒有討論，延後半年，提出議案的歐盟成員沒有反對。

今日國際需要世衞廣泛且有深度的研究，在疫症下各地區應怎樣抗疫，不是花時間在口水戰或政治爭論；因應各地區仍不停爆疫，經世衞總結各國抗疫經驗再提供給爆疫地區參考，抗疫救人為先，而不是美國的只管政治成果而草菅人命，總要在國際舞台鬧笑話。