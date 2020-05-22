北京政法系統近期有一輪大調整，司法部部長唐一軍，最高人民法院黨組副書記、常務副院長賀榮，以及最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明等三位「六○後」的正部級高官履新，而原任的傅政華、江必新以及邱學強等幾位「五○後」官員則卸任，轉崗到政協或人大發揮餘熱，從年齡上看形成更新換代。

唐一軍此前擔任遼寧省省長，是司法部歷史上首位由一省首長調崗的部長，他早年曾經在浙江地方上主管過紀檢、政法。而賀榮、童建明出自高法、高檢本系統，但是曾經分別空降地方進行了跨領域歷練，前者擔任陝西省委副書記，主管組織黨務，後者則擔任河北省委常委兼秘書長，是統籌一省機關運作的「大總管」。這與之前法、檢官員到地方都是在政法系統內循環任職，有所不同。

近幾年，政法系統持續進行改革，瘦身、「減副」是重要內容。由於政法單位數量有限，為安插官員，前些年副職高配現象突出，例如公安部一度有三個正部級的副部長，楊煥寧擔任常務副部長兼中央維穩辦主任，李東生兼任中央防範邪教辦公室主任，孟宏偉兼任中國海警局局長。但如今三人均已被中紀委查辦。高法、高檢亦各設有兩個黨組副書記；政法委也有一位副秘書長兼中央綜合治理辦公室主任，高配正部。

在二○一八年機構改革中，維穩辦、防邪辦、綜治辦全部撤併，海警局劃撥武警部隊，政法委不再有正部級的副秘書長，公安部也只有常務副部長一人明確正部級。高法常務副院長沈德詠轉任政協社會和法制委員會主任、高檢常務副檢察長胡澤君調任國家審計署審計長之後，兩高都未再增補黨組副書記，只餘江必新、邱學強各一人，今次又分別被賀榮、童建明取代。只有司法部，因為在機構改革中與國務院法制辦公室合併，故目前部長、黨組書記分設，擁有兩個正部級名額。

此外，多年來一直由退休政法高官兼任的中國法學會會長，也由全國人大副委員長王晨兼任，從司法部門主導轉為立法部門主導。此前三十多年間，歷任會長是司法部部長鄒瑜、最高法院長任建新、最高檢檢察長韓杼濱、政法委副書記王樂泉，都來自政法系統。而因為新組建了最高領導人親自掛帥的中央全面依法治國委員會，能夠統籌立法、司法、行政執法，成為頂層決策協調機關。對政法系統進行瘦身，目的就是為了更為集約精幹，更有力高效地握緊「刀把子」。

值得注意的是，由於近年來紀委擴權，不少政法官員被延攬旗下，而後重返政法獲得重用。比如，新任最高法常務副院長賀榮，以及副院長羅東川都是十九屆中紀委委員，而最高檢檢察長張軍、國安部部長陳文清，則都是十八屆中紀委副書記。但是，本次卸任的江必新、邱學強，也都是十八屆中紀委常委，但仕途都提前止步。可見，同樣的光環，是否能發揮加持作用，還得看人脈與造化。