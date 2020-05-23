神州觀察：行車安全要保障　無奈決策欠周詳

政府的公共行政決策需具前瞻性，執行起來亦需留有提前量，缺乏通盤考慮只會導致倉促行事，出現各種難以預料的混亂局面。類似的經驗教訓實在太多，端看能否有效吸取。

內地公安部早前宣布將於六月一日起展開「一盔一帶」安全守護行動，要求騎乘電單車、電動單車人士需佩戴頭盔，駕乘私家車人士則需佩戴安全帶，否則將面臨相應處罰。私家車的問題倒也不大，基本上都已設置安全帶，駕乘時只需動動手便能應付檢查，惟內地民眾平時幾乎沒有戴頭盔騎乘電動單車習慣，以致該政策甫一出台，頭盔頓成搶手貨，瘋搶之下價格亦不斷飆升，原本不到三十元的同款貨如今居然賣到兩百多元，乃至出現「一盔難求」現象，有錢都買不到，讓民眾措手不及。

由此更衍生出粗製濫造、囤積居奇或藉機行騙等違法亂象，譬如浙江金華警方近日的警情通報中顯示，僅兩天內就連續接到十二宗涉及購買頭盔被騙案件。見微知著，在這場全國性的整治行動中勢會有更多的類似情形出現，對此公安部表示會高度重視事件，並已要求各地公安機關依法嚴查相關違法行為；日前更緊急要求更改「一盔一帶」查處範圍，決定暫不對無戴頭盔駕乘電動單車行為進行處罰。如此反反覆覆，進退失據，反映當局在某些重大公共政策的制訂執行方面仍然欠缺周詳考慮，行政治理的短板與不足很容易就暴露出來。

據指「一盔一帶」檢查通告於四月底才由公安部發出，離正式執行不過月餘時間，然而有統計顯示，內地頭盔需求缺口或超過兩億個，一則說明當局長期以來鮮有加強這方面規管，而近期出具的該類交通事故高死亡率數據，恰恰坐實了當局的失職行為；二則說明市場因頭盔需求長期疲弱，產能早隨供需關係變化自然調節至極底水平，在這種情況之下，當局突然推出該強制性政策法規，顯然難以實行。

正如有網民調侃稱：「前段時間朋友圈裏都是賣口罩的，現在都開始賣頭盔了。」誰能想到，時下「一盔難求」的尷尬局面竟淪為了新冠肺炎疫情爆發之初「一罩難求」的翻版，就算各地工廠機器全開、日夜不停運作，亦難解決相關生產力嚴重缺乏的問題，結果又見哄抬物價、囤積居奇、坑蒙拐騙等亂象；眾多不具資質的企業亦紛紛轉產，欲從中分得一杯羹，質量勢難保證。

誠然，內地不乏無良奸商、唯利是圖者，每每能夠抓住時機賺取黑心錢，甚至國難財也照發，但若將所有亂象都只算在他們頭上，顯然說不過去；至少武漢因倉促封城導致的醫護及生活物資嚴重缺乏的教訓仍在眼前，長記性真就這麼難？