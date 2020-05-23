功夫茶：中英聲明突變調　英國唔急美國急

一係唔聲唔聲，一出聲就嚇你一驚！功夫茶講緊「港版國安法」吖！阿爺眼見特區政府冇叉用，為《基本法》二十三條立法，明明係特區政府應有嘅憲制責任，拖足廿多年仲係話要「營造合適氛圍」，結果呢？蛋都唔見生一隻！

嗱！自去年六月反修例黑暴爆發以來，警方檢獲大批炸藥燃燒彈，連恐襲用嘅TATP烈性炸藥都有，亦檢獲自動步槍和手槍。警隊一哥話香港已出現近乎「本土恐怖主義」行為，並非靠嚇！如果任由黑暴升級，香港好快就會變以色列約旦河西岸，遍地炸彈㗎啦！功夫茶支持「港版國安法」，因為有咗佢針對恐怖主義，香港先會變得更安全！有機會好似食咗靈芝野參，歲月靜好一嘢返晒嚟！

之但係，反對派一聽見《國安法》三粒字，霎時如喪考妣，又如食錯瀉藥，坐立不安，佢哋又遊行去中聯辦抗議，作「垂死反抗一國一制」，又叫囂甚麼「香港變新疆，赤柱變秦城」！好心啦，咪笑大人個口，香港變新疆，香港有冇新疆哈密瓜呀？有冇烤全羊呀？香港只有被毒果報煽動嘅傻瓜！仲有立法會橫衝直撞如野豬嘅政客！至於赤柱變秦城，你班粉腸，包括叛國禍港嘅漢奸黎都仲未入去洗廁所啊！咪烏蠅充大象啦！

一個「港版國安法」，真係一石激起千重浪！嗱！亂臣賊子個個嚇到面青口唇白，講嘢黐膠晒線，有啲話「開玉石俱焚之局、核爆式攬炒」，有啲話「憂立法後容許跨境執法」；呢，最好笑係美國佬空群撲出來隔洋助拳，美國國務卿蓬佩奧喺唔夠一個月內，最少五次對香港局勢說三道四，毫不修飾言詞批評香港人權自由狀況；特朗普就手指指：若對香港落實《國安法》，美國將作強烈回應！阿哥！唔通《國安法》係美國佬嘅「偉哥」？

毛澤東若然在生，必定嘲笑美國佬連紙老虎也不如！只係一隻討人厭嘅老鼠，吱吱叫，周圍跳。喂！乜有《中美聯合聲明》咩？日落西山嘅英國，政府都冇乜反應，淨係不痛不癢話密切留意情況，只得一個末代港督彭定康屙屎唔出，皇帝唔急太監急，再提失效塵封網結嘅《中英聯合聲明》，認為英國應領導同盟以及全球嘅友好國家向中方施壓，仲話中國在香港落實《國安法》係「令人髮指」喎！

各位街坊，中央亮劍威震妖魔鬼怪、洋奴漢奸，次次都係美國佬好似食咗幾擔辣椒，噴晒火交足戲！肥彭不在其位，退休阿伯出來指手畫腳，以破鑼聲音號召天下，如果咁都掂，特朗普就唔使好似江湖佬賣藝，隔山打牛空有姿勢，令大漢奸仲向佢發出求救做契弟嘅緊急呼喚！可惜，「霸王別姬」最後落得「若果烏江唔鋸頸，漢兵追到屎難屙」！霸王尚且如此，漢奸走狗能有甚麼好下場！