正論：國安法劍及履及　留香港不留暴民

不出手則已，一出手驚人。香港回歸近廿三年，廿三條缺席近廿三年，正當反對派以為無法可阻他們奪權變天之際，國家已悄悄做好反擊準備，趁全國人大會議召開即閃電出手，將「港版國安法」納入議程，待兩會通過成為全國性法律後，再納入《基本法》附件三直接在港實施。中央強力撥亂反正，堵塞漏洞，反對派萬料不到有此一着，個個面如死灰如喪家之犬，足證立法是及時雨，足以為香港滅火。勿謂言之不預，中央決心留港不留人，好戲陸續有來。

觀乎反對派政客的反應，簡直到了語無倫次、不知所云的地步，當知中央這次出手真的擊中他們要害。別看他們又是「拚死抵抗」，又是搬出外部勢力做擋箭牌，其實無非垂死掙扎。「港版國安法」授權人大常委會制訂一套適用於香港的國安法律，範圍包括分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為等，由黎智英「為美國而戰」，到郭榮鏗、黃之鋒等乞求美國制裁，再到四出放炸彈的黑暴嘍囉，莫不有罪，反對派末日臨頭，能不懼乎？

最「要命」一着，乃草案內容寫明，包括中央人民政府維護國家安全的有關機關，可根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責，意味中央將來可在港設立專門機構執法。眾所周知，香港司法向來對反對派慈悲為懷，舉凡他們涉案莫不輕輕放下，對建制派則嚴刑峻法，鐵面無私，以致「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」成為回歸後的主旋律。中央另起爐灶設立專門機構，便可避過港府及司法部門對反對派的包庇放生。

必須強調，中央今次出手完全依法而行，《基本法》十八條寫明，人大常委會有權就列於附件三的全國性法律作出增減，並在危及國家安全的情況下，將全國性法律宣布在港實施。何況國家安全立法屬於中央事權，而全國人大是國家最高權力機關，其決定具有最高權威和法律效力，絕對不存在中央破壞兩制的情況。試想想，若不是港府拖延廿三條立法，若不是反對派嚴重觸碰國家紅線，中央豈有親自出手之理？

正如商界指出，香港已亂無可亂，立法對香港有百利而無一害，既能徹底止暴制亂，讓社會回復安寧，又能為商界提供穩定的營商環境，讓投資者放心，商戶亦不用擔心突然落閘、突然被「裝修」；市民也是一樣，終於有安樂茶飯可吃，不用害怕上班受阻，不用憂慮被人起底和周街有土製炸彈。國安法針對的是分裂國家、勾結外部勢力、恐怖主義等行為，同一般市民沒有關係，《基本法》保障的新聞自由、言論自由、集會自由、出外旅遊等權利不會改變，本港法律制度、資本主義同樣不變，反對派將國安法抹黑為「以言入罪」，不過是危言聳聽罷了。

再說，黑暴爆發至今近一年而未息，百業蕭條經濟插水，失業率急升至十年高位；黑暴殺人放火無惡不作，市民連行商場也不安全。商界又好，市民也罷，只要是愛國愛港的正常人，無不渴望中央出手撥亂反正，現在終於等到中央一次過為香港刮骨療毒，就如割盲腸般引刀一快，不用忍受港府拖拖拉拉縱暴容亂，確保「一國兩制」重回正軌，怎會不拍掌歡迎？

當然，百足之蟲死而不僵。反對派雖然死到臨頭，但必然不甘失敗，一定會上演最後瘋狂，昨日便揚言要再次發起二百萬人大遊行，企圖盡地一煲；而股市急瀉近千四點，是否有人上下其手，興風作浪，製造恐慌，務求迫使中央收回成命，不言自明。澳門早就為廿三條立法，經濟愈來愈繁榮，美資財團在當地開設賭場財源滾滾，有撤資潮嗎？由此可見，所謂外資撤離、股市插水、國際金融中心地位不保等等，都是嚇唬人的爛藉口，都是配合美國遏華而已。

國家安全是一國之本，是至高無上，是重中之重，中央強硬出手必然經過深思熟慮，連外部勢力施壓也不怕，怎會怕小小香港反對派？隨着黎智英、李柱銘等頭面人物相繼落網，反對派若繼續誤判形勢，一條黑路走到底，必然是自尋死路；支持他們的市民若繼續執迷不悟，拒絕認清形勢回頭是岸，同樣是自討沒趣。

就當全港有二百萬人支持反對派，這些人若不認同一國，就應該扶老攜幼移民他去，好行夾不送，無謂留在香港搞風搞雨。當這二百萬人離開後，留下來的必須是愛國愛港，尊重一國。中央便可趁此機會，徹底改革行政、立法、司法、教育、房屋等問題，實行留港不留人。香港由亂入治，背靠祖國，便可重新開始。事實上，人口減少，輪候公屋的人龍亦隨之大減，無殼蝸牛可加快上樓；同樣地，人口減少，連帶污染也減少，香港便可實行城市綠化，一舉多得，何樂而不為？明乎此，部分香港人不要以為自己特別矜貴，不要以為香港不能沒有他們，事實是中國有十四億人口，這區區二百萬人算甚麼？

螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。隨着中央強硬應對，外部勢力以華制華，利用代理人搞亂香港、遏止中國崛起的把戲到此為止。洋奴漢奸與整個國家作對，注定自取滅亡！