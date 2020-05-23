世界視線：通烏醜聞再起　選舉抹黑紛呈

隨着今年年底美國總統大選日漸逼近，針對民主黨的負面宣傳攻勢一浪高於一浪。烏克蘭國會議員傑爾卡奇日前公開多段錄音，稱拜登在任前副總統期間，曾以十億美元貸款為籌碼，向烏克蘭時任總統波羅申科施壓，迫使對方撤換曾調查拜登兒子亨特任職的天然氣公司的總檢察長。

儘管這些據稱是一五至一六年間的錄音片段，暫未能證實真偽，但有關傳聞早已在共和黨圈子流傳甚久，特別是總統特朗普的私人律師朱利安尼，更被指是赴烏克蘭尋找相關證據的重要推手，有人甚至懷疑，傑爾卡奇可能替特氏效力。

值得注意的是，針對拜登父子的傳聞，一度沉寂下來，但卻在此時此刻重新浮上水面，說跟選舉沒有關係，三歲小孩也不會相信。在今年三月「超級星期二」前，拜登的選情一度看淡，代表民主黨最左翼的佛蒙特州參議員桑德斯一度成為最熱門參選人，幾乎沒甚麼人提及這宗醜聞。

直到最近，共和黨籍的國土安全與政府事務委員會主席約翰遜，才通過對拜登父子跟烏克蘭天然氣公司關係的問題進行調查。儘管約翰遜說得冠冕堂皇，強調民眾知情權必須得到保障，問題是，委員會除了調查拜登外，還有很多正經事可做，特氏應對疫情不力，國務院監察總長利尼克被指因調查國務卿蓬佩奧濫權而被炒，委員會置若罔聞，擺明雙重標準。

人們可以看到，隨着新冠肺炎疫情在美國大規模爆發，特氏一直在打的「經濟成就牌」宣告破產。過往經驗，第一任期末段國內經濟表現欠佳者，幾乎都無法連任，老布殊挾海灣戰爭勝利的餘威，結果仍然敗於年輕的克林頓，便是典型例子。特氏要再創奇迹，除了抹黑對手，已無其他板斧。或者確切一點來說，儘管無法說服選民自己是清白，但至少證明天下烏鴉一樣黑，政客不論來自哪個黨派，均無誠信可言，於是性醜聞、勾結外國勢力的黑材料，人人有份，選民只能「比爛」。 有分析指，拜登須慎防「通烏」醜聞發酵，演變成「班加西事件」的翻版，並非無的放矢。