全國人大會議宣布「港版國安法」在港實施前一日，林鄭月娥對二十三條遲遲未能立法表示「感到失望」。失望甚麼呢？對誰失望呢？失望之後有何方法補救呢？這些林鄭卻沒說，相信她是說不出來或不敢說出來的。眾所周知，二十三條立法是香江府衙和行政長官要負起主體憲制責任的。然而這個責任，林鄭月娥當特首後一直在推卸，一直找各種藉口諸如甚麼條件不成熟呀，時機不適合呀，社會沒有共識呀等等，把事情無限期拖下去。

可以肯定香江府衙、林鄭月娥內心深處一直是抗拒二十三條立法的，對此事的厭惡和恐懼是和反對派「心心相印」的。反對派一直是明火執仗反對，他們則是玩陰的拆台，釜底抽薪，兩者巧妙配合，朝廷十幾年來束手無策！香江府衙和反對派很是得戚。直到去年反修例黑暴興起，反對派更是深信只要瘋狂反對，製造動亂，打掉了《逃犯修訂條例》，二十三條立法也必定「胎死腹中」，再無機會「嬰兒落地」也。這段時間，大凡被問起二十三條立法，香江府衙、林鄭月娥就更加振振有詞的重彈「時機不成熟」等陳腔濫調。

然而物極必反，反對派的瘋狂，暴亂的破壞，香港墮入深淵，國家主權、安全被肆意挑戰和損害，外國勢力橫行無忌，使朝廷猛醒，忍耐力爆煲，徹底丟掉幻想，再不會被香江府衙的各種濫調所忽悠，要展開大反擊，要在平息暴亂中刻不容緩、不失時機的解決二十三條立法問題；中美全方位大戰的背景也絕不允許香港還有危害國安的「短板」、「風險口」和「嚴重隱患」繼續存在。林鄭月娥遂知再用「老生常談」玩拖拉是不行了，於是變了口風，用「失望」玩不知所云。當然，她也一定從朝廷那裏得知了相關決策，用表示「失望」為自己迫不得已要「轉軚」吹吹風也。「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」。不管林鄭月娥如何感到失望，反對派如何哀鳴，他們企圖利用阻止二十三條立法危害國安這一役已經翻過去了。林鄭失望，反對派絕望，香港才有希望！