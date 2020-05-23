無知不可怕，最可怕的是無知而不自知。美國總統特朗普正是典型例子，他一直自吹偉大，英明神武，實際上言行幼稚，醜態百出。繼發表「注射消毒劑」殺死病毒的言論後，他更以身試藥，服用治療瘧疾藥物，聲稱可以預防新冠肺炎。有美國傳媒嘲諷他「從愚蠢走向瘋狂」，可謂一語中的。

「從愚蠢走向瘋狂」的例子遠遠不只這些，自從爆發新冠肺炎疫情以來，特朗普經常顛三倒四，胡言亂語，人們早已見怪不怪。最好笑的是，他年初剛剛稱讚中國在疫情控制上應對迅速、透明和專業，並感謝中國的努力；轉眼又自打嘴巴，批評中國隱瞞疫情，散布病毒，甚至謊稱病毒來自武漢實驗室，把本身抗疫無能的責任推得一乾二淨。

愈是不懂的人，愈喜歡不懂裝懂。特朗普經常發表一些違背科學知識乃至生活常識的言論，固然反映其文化水平低，也暴露其喜歡出風頭的特性。他總想以出位言論吸引公眾注意和爭論，證明自己是最聰明、最偉大的人，結果往往適得其反，貽笑大方。人們好奇的是，美國政府擁有大量智囊和人才，理應有人提點，為何任由總統不斷出醜露乖？很明顯，問題出在特朗普自己身上，此人偏執狂妄，剛愎自用，完全聽不進別人意見，任何官員發表不同言論，隨時都會被炒魷。他上任以來，其內閣如走馬燈似的換個不停，部分職位更已多次換人，可見要在其手下當官，只能唯唯諾諾。現任國務卿蓬佩奧能夠坐穩位置，正是因為他唯命是從，不敢稍有違逆，以致被美媒譏為「特朗普攻擊中國的狗」。美式民主被稱為民主典範，偏偏選出這種活寶，難道不是莫大諷刺？有人認為特氏連任機會不大，理由是美國選民笨一次就夠了，不會繼續做傻瓜。其實未必，有甚麼樣的社會就有甚麼樣的選民，有甚麼樣的選民就有甚麼樣的政客，千萬不要高估美國選民的智商。