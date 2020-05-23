回歸二十三年，人心未回歸，反中亂港分子無間斷搞破壞，無能政府有負中央所託，連最基本的廿三條立法亦未能做到，反觀澳門早於二○○九年已就廿三條立法，本港相形見絀。

去年爆發反修例黑暴潮，有迹象升級為恐怖主義，反對派揚言攬炒，九月立會選舉若能奪取過半數議席，拉倒施政及立法程序，便差不多達成他們目標了。香港在國家安全方面已經出現了漏洞，危急關頭，中央終於出手，一來便出絕招，比廿三條更震撼。全國政協及人大會議在北京開幕，公布「港版國安法」列入人大議程，預計在半年後正式通過法案，經港府公布便成為香港法律一部分，可以根據條文來制裁顛覆國家的行為，杜絕外部勢力和本土的聯繫，打擊及懲罰黑金，對於漢奸洋奴來說，末路又近一步。

攬炒其實像打啤牌靠嚇，計算中央不敢以香港的安定繁榮作賭注。由此可見，反對派實在太天真亦太貪心，不去了解國情，中央視國家安全大於一切，如果香港管治權落入外部勢力手中，一定會危及國家 。遠的不說，就看中美貿易戰，香港局勢被美國視作籌碼，向北京獅子開大口，「港版國安法」不但是對香港發出的警號，亦是對美方的一種回應，表明「來吧，即管制裁吧！」

網絡論壇， 有人大呼不怕新法，說希望那天盡快來臨，但若是正式在港實施「港版國安法」，他們的煽動言行都會觸犯法例，隨時被監禁十多年，到時還敢出來示威嗎？恐怕會縮作一團，連網也不敢上。搞港獨搞革命是要付出代價的，歸根究柢都是反對派攬炒的結果。市民要怨的話，便要認清哪些政客鼓吹煽動暴亂。早知今日，何必當初，有後悔投他們一票嗎？政客口中「香港已死了」這句話只說對了一半，舊香港形態死於非命，新香港秩序即將會誕生。究竟是好是壞，有賴各界努力。