今屆全國人大會議其中一項議程，是授權人大常委會就國家安全在香港的實施進行立法，範圍包括分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為。人大常委會的國家安全在香港立法，納入《基本法》附件三，屬全國性法律在港實施。

人大為香港另立國安法的細則未知，實質立法時間還未宣布，但消息一出，香港反應甚大。首先是恒生指數大跌，消息公布翌日開市已跌八百點，到中午跌過千點。香港的反對派反應強烈，指有關安排即取消一國兩制，實行一國一制。但未看到他們有何具體對策，杯葛各層議會？再一次發動全港三罷？號召上街作大型集會遊行以示抗議？最有趣是香港的黑衣戰士，見消息後，一方面是網上號召全港各區組織聚集，聲稱已到決戰時刻，要「遍地開花」，另方面已見有人在連登通報，立即刪除網上留言，停止個人帳號。有人留言說「有緣再見，手足保重」。看一些號召抗爭的群組，已出現大規模退群現象。這行為反映他們內心虛弱，人大只不過是通過打算立法，距離成功立法快者三個月，慢者起碼半年，何需退群如此匆匆？

國外的反應相對低調，英國外交部只表示密切留意，反應較高調的是末任港督彭定康，說此舉「令人髮指」，語氣頗重，但他是過氣政客，態度不代表英國政府，對政府也沒有甚麼影響。其實北京下此決定，最大顧忌是美國，因為美國可以取消香港對美貿易的特殊地位，增加港美貿易的不穩定性。美國政府初步似乎未統一口徑，總統特朗普聲稱將強烈回應，但沒有實質內容。國務卿蓬佩奧較早前曾說，廿三條或《國安法》將影響美國利益，可以估計美國的回應會是較大動作。美國有兩黨參議員表示，如立《國安法》，將呼籲制裁相關中國官員。這也是老生常談，不具太大威脅。

香港輿論意見紛紜，有一種說法是人大替香港立《國安法》，繞過廿三條，是反對派貪勝不知輸的結果。○三年的廿三條草案其實已經甚為寬鬆，甚至比昔日港英政府的《公安法》寬鬆許多，反對派仍拒絕收貨，弄到特區政府無法處理《國安法》相關罪行，才造成今天亂局。如今中央出手，立法肯定會愈亂收得愈緊，反對派悔不當初。支持立法者也指出，任何國家地區都有《國安法》，香港不可能例外。美國自己也有《國安法》，他們反對香港立法毫不理直氣壯。美國對立法的另一威脅，不外是撤資，但美資在港未能舉足輕重，影響力有限，況且內地有《國安法》，澳門也為廿三條立了法，美資企業依然存在，可見撤資之說並不可信。