不鳴則已，一鳴驚人。香港自爆發反修例黑暴以來，亂象一浪接一浪，不僅「香港獨立」叫得震天價響，反對派甚至叫囂要在立法會選舉奪權變天，完全不將中央放在眼內。本來，中央一直給予反對派收手機會，「兩辦」曉以大義，軟硬兼施，偏偏反對派聽不入耳，還把北京當成紙老虎，反中亂港變本加厲。忍無可忍，毋須再忍，中央今次祭出「港版國安法」，只要獲兩會通過成為全國性法律，並納入《基本法》附件三，便可透過《基本法》第十八條宣布直接在港實施。

消息一出，反對派如喪考妣，高呼香港將變成一國一制，又「忽然醒起」廿三條立法是港府憲制責任，突然非常渴望由港府立法代替「港版國安法」，可謂醜態百出。黃之鋒等小漢奸則繼續死剩把口，呼籲支持者拚死抗爭，黎智英甚至形容為「打到嚟，冇得走」，叫人盡量抵抗國安法，擺明垂死掙扎。

還是魯迅說得對：「搗鬼有術，也有效，然而有限。」港版國安法還未正式實施，已嚇到一班走狗漢奸語無倫次，屁滾尿流，除了死剩把口和搬外國勢力做擋箭牌，已沒有第二道板斧，證明「搗鬼」已到了盡頭，離死期不遠。中央既有此一着，自是經過深思熟慮，豈會懼怕外部勢力指手畫腳？尤其是美英正受疫情困擾，自顧不暇，何況即使外國對中港實施制裁，難道中央沒有反制手段嗎？

最令人讚嘆的是，草案內容寫明國安機關可在香港成立機構，這樣就能杜絕司法包庇，也能避免律政司玩放生。同樣例子屢見不鮮，舉凡反對派犯法一律獲得司法厚待，中央看在眼裏，怎麼可能不是心中有數，自立門戶在港另起爐灶，黃官無間道便無從插手。

事實上，國家安全屬於國防事務，不屬於香港自治範圍，由北京拘人審理最好不過，一旦漢奸走狗被判在內地服刑，敢肯定以後再也無人敢以身試法。