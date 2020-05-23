去年反修例運動爆發後，筆者曾預計京港政府將採用「拖字訣」，會先看清形勢，引蛇出洞。事實上，示威持續近一年，政府一直採取較退讓、隱忍的策略。到了一個月前，種種迹象顯示情勢有變，本欄乃發表了一篇文章，題為：「拖字訣完成歷史使命」，預言中南海會轉而對香港反對派採取強硬態度。如今果不其然，北京剛宣布在人大會議期間，將審議替香港引入「港版國安法」草案，此舉對反對派猶如迎頭痛擊。

所謂「事有必至，理有固然」，要拖是歷史的必然，不拖也是歷史的必然，一切都有脈絡可循。我老早提醒過反對派，該收手時便該收手。修訂《逃犯條例》一事，京港政府已然同意撤回，泛民主派得些好意便須回手，在《國歌法》問題上就應該讓步。

奈何泛民貪勝不知輸，完全拿捏不到進退之道，凡事一反到底，跟中央再沒有轉圜餘地，這就將自己逼入了一條死路。如今黎智英、李柱銘等反對派頭子紛紛被控，有人甚至預言九月份的立法會選舉將會延期或取消，泛民原以為可以爭取議會過半數的美夢或許成空，試問他們還有何出路？

在「雞蛋」與「高牆」之間，我有時亦會同情「雞蛋」，其實反對派爭取民主與公義，本無不對。但他們爭取不得其法，就連人情世故、禮尚往來的道理也不懂，這就一定會把事情搞砸。

前瞻未來反對派的頭子定然是入獄的入獄，被取消議員資格的，就被取消資格。美國總統特朗普保不了他們，香港也不可能獨立，泛民的江山就只能一直崩壞下去。

我曾經說過，泛民要與中央爭衡，只能用周恩來與毛澤東的相處方式。毛澤東的政策，周恩來不是完全同意，但如何去周旋，就得靠高明的政治手腕，一味心口掛個「勇」字，是注定要栽觔斗的。