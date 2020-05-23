有道是「好人不出頭，壞人背了世界走」；港府無能又廢，廿三條立法拖足廿多年，搞到反對派有恃無恐，成日高呼要「攬炒」，硬要香港亂成亂葬崗，大家冇啖好食先甘心；而洋奴漢奸勾結外部勢力明目張膽，不惜做契弟公開跪求美爹來救！

自去年六月黑暴以來，政府止暴制亂無能，港府民望低殘，施政寸步難行！中央眼見短期內就《基本法》第二十三條立法無望，加上泛民主派連一條《國歌法》都要拉布阻止，更屢與外部勢力眉來眼去，甚至主動飛去美國要求美爹制裁主責香港事務嘅中港高官，囂張成咁，是可忍孰不可忍？廢官不作為，中央終於亮劍，全國人大通過一項「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制決定」議案，即外界俗稱港版國安法。全國政協副主席張慶黎強調中央不會退讓。綜合多位人大代表及政協委員消息，包括：禁止分裂國家、顛覆中央人民政府、外國勢力干預及恐怖主義行為等。這將會是一條獨立嘅新法例，由全國人大提案並通過後，透過《基本法》附件三在港直接實施。

港區國安法，旨在全力撲滅港獨和反中亂港嘅洋奴漢奸。有人大代表說，條文與二十三條內容不完全一樣，當中罰則應該會幾辣。老朽相信港區國安法頒布時，亂臣賊子懼是必然嘅！大家睇到一眾泛民如喪考妣，語無倫次，一時「要垂死反抗一國一制」，一時話「港人不能被打殘，垂死仍要奮力繼續反抗」！垂死仲有力反抗？正如毛澤東所說，小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。中央出手，要掃除一切叛國禍港分子！反對派捉錯用神，想攬炒？咪咁天真啦！兵無常勢，水無常形。能因敵變化而取勝者，謂之神。國家面對種種困難都一一克服，亂賊、漢奸走狗想造反，不是碰壁、淒厲、抽泣能有甚麼好下場？