五月二十二日，香港人和歷史都會記住這一天！全國人民代表大會開幕突放震撼絕招，人大會議議程包括審議「港版國安法」，這條由國家立法、在香港行使的防止分裂、打擊恐怖活動的國家安全法最快本月底便通過，港獨黑暴徹底壽終正寢！

這對香港反對派來說，真是走投無路的一天，當他們還在密謀一場6‧12周年大型活動，再次把反政府情緒推到高峰時，北京已經悄然出招，反對派一切部署都落空了。

中央忽出快招，意在煞停香港這輛已經脫軌而瘋駛的快車，避免香港再出現一連串違反一國兩制、危害國家及香港安全的活動，終結由去年六月九日開始的一整年混亂，把已經脫軌的香港拉回正軌。

北京怎麼看香港，官媒形容得很到位，「香港已經成為國家安全的一個突出風險點」，「港獨、黑暴、攬炒」愈演愈烈，分裂、顛覆、滲透、破壞肆無忌憚進行。北京看到香港社會、政界、議會，到處都有自決、光復及革命的聲音，要煞停這些針對國家主權，處心積慮危害國家安全的行動與罪惡，必須有強而有力的武器。

這次北京透過國家安全立法這項中央權力，在香港落實「港版國安法」，並沒違反內地與香港的憲政安排，《基本法》亦有國家立法的條文。因此，被打個措手不及、已經無招可用、無路可走的反對派人士，雖然諷刺中央此舉如一國一制，但國家安全從來都是中央管理的事務，怎能只看兩制、不看一國呢？近期國際政治形勢詭譎多變，北京承受的外交、軍事、經濟壓力都不小，卻仍在延後兩個月召開的人大會議上處理香港問題，可見中央對扭轉香港形勢的決心之烈。俗語說長痛不如短痛，自一四年佔中以來，香港一直在政治嘈吵中拉鋸，經濟與民生日益惡劣，這次國家立法，必能趕絕黑暴威脅、根除港獨惡根，香港終有機會告別噩夢。