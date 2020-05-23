本文見報之日，全國政協會議已於五月二十一日在北京正式開幕，展開為期七天的會議，接着全國人民代表大會也正式在北京舉行。兩會的正式舉行有重大的政治意義，世界各國面對新冠肺炎疫情的爆發，我國發揮了獨有的社會主義制度優越性，全國人民在中國共產黨的堅強和正確的領導下，打贏了這場前所未有的抗疫戰爭。國家對疫情的有效管控並戰而勝之，令到全中國、全民族對疫情後恢復經濟，加快建設、早日實現消除貧困人口，建成中國人民世世代代夢寐以求的小康社會，更加充滿堅定勝利的信心。

毫無疑問，在國家高奏抗疫凱歌和全面恢復國計民生，追回疫情耽誤了的時間和建設進度下，也是對背靠祖國福地的香港帶來獨有的地緣優勢，每一個飽受疫情煎熬的港人，若有點良心的話，都不會忘記在香港陷於天災人禍「雙鬼拍門」的絕境下，是國家首先確保香港的糧油副食品供應，化解了別有用心的政治勢力，煽動超市出現一波又一波的搶米、搶罐頭、搶廁紙等恐慌潮；是國家在本身抗疫困難下，支援香港口罩等抗疫物資；是國家在本身抗疫工作下，配合香港口岸各項出入境疫情管制措施；是國家在香港出現人為經濟衰退、失業率陷入十年來最高峰的時候，全港四千中資機構和企業公開帶頭宣布不裁員，以實際行動積極創造就業機會，協助市民解決失業或半失業的困難。千般事實足以證明：沒有國，哪有港。

眾所周知，持續了十一個月的香港人禍，即黑色暴亂一天不平息，即使疫情已過，香港經濟和民生困境都難有出路。過去在金融風暴和沙士肆虐重創香港經濟下，在一片社會蕭條及負資產陰霾下，及時得到國家採取開放「個人遊」政策，放水救港，香港經濟才得以逐步復甦。

可是，部分港人「好了瘡疤忘了痛」，對國家的無限支援不是感恩，而是以怨報德。誠然，根本原因在於特區政府歷屆管治班子都不堅決去殖民化、都不加強國民教育和德育教育，甚至不堅決完成二十三條國家安全的本地立法，致使反中亂港和「港獨」分裂勢力，在美國為首的西方顛覆部署策動支持下，由一四年非法「佔中」、一六年旺角暴動、到一九年由「反送中」運動升級至「五大訴求，缺一不可」的港版「顏色革命」。試問在敵視內地人的反中拒共逆流下，在黃色經濟圈極端挑撥族群矛盾下，香港還可以得到國家再「放水」嗎？即使國家「放水」，還會得到內地人民願意和有心情來港使錢，並隨時隨地被侮辱、被「私了」嗎？

香港救亡必須釜底抽薪，從根本上清除「港獨」分裂勢力和外國顛覆黑手的病灶，才可有社會安定和經濟恢復的生機。因此兩會為香港把脈，送上根治良方，即是為香港頒布直接執行的全國性法律《國家安全法》，令香港可即時斬斷外國外地插手魔爪，把港獨分裂和反中亂港勢力置於法律的鐵籠中，則香港才可藥到病除，起死回生，重新再出發。