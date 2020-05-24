功夫茶：娛樂消閒最強陣　又堅又FUN更醒神

有人話，「山盟海誓」係一種經常令高山同海洋遭受尷尬嘅重量級承諾；一句「她不愛我」，男人之苦都真係幾傷㗎！所以功夫茶忽然感悟，千祈咪輕易相信承諾，一句「即刻有料到」勝給百句「今日冇啫，第日會有」。

嗱，東方報業集團銳意革新，雄飛奮發，「即刻有料到」，尤其影像凌厲嘅《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，精彩紛呈，極盡視聽之娛，快意當前，不必承諾，一上東網立刻擁有，凡有華人處，必有東網粉絲！

呢個世界，冇人會拒絕開心歡笑，功夫茶依家要隆重宣布，資訊最強嘅東網APP，即將推出嶄新娛樂消閒資訊平台「繽FUN星網」。阿哥，話得繽FUN，絕對唔係吹水！萬物之中惟有眼睛最饞；男人睇女人，第一眼窺伺嘅焦點，通常離唔開「兩個基本點」；初唐書法家歐陽詢就話「胸前如雪臉如花」，真係有令人走向盛唐一窺究竟嘅衝動！

呢，有東網就唔使去盛唐嘞！「繽FUN星網」有勁爆娛樂新聞，新鮮出爐，八卦好睇、嗒落有味，包你笑到企都企唔穩。主打有「繽FUN主播系列」，由曉柔、斯菲、嘉琪、Sherman幾位年輕靚女主播主持，佢哋以報道、短劇、專訪等各種模式，為觀眾帶來最新最快嘅內容；千祈唔好錯過「繽FUN主播室」，主播以輕鬆搞鬼手法，每日為觀眾呈上娛樂和生活第一手資訊；至於「繽FUN劇場」，就會以社會焦點或網上熱話作題材，透過短劇模式呈獻，共鳴感爆燈！話時話，睇多兩集，好易「愛上女主播」啫！阿哥，呢家嘢功夫茶幫你唔到，自己執生，千祈唔好「抽離唔到角色」喎！

「繽FUN星網」仲有大把正嘢㗎！好似自家製《娛場》，專訪藝人，有道是「武功再高，也怕菜刀」，功夫茶相信經驗主持周身利刀，與藝人們真誠對話，大小故事盡在其中，必會擦出火花，屆時可以直窺藝人嘅內心世界，一定好好睇！仲有《行媽咇》，由方太俞詠文主理，每集邀請星級媽咪，笑談親子小知識、大智慧，天下母親、未來媽媽都啱睇！《玩乜》就係一個與名人大玩遊戲嘅綜藝節目，大放笑彈，真誠自我，最緊要過癮，顧唔到咁多儀態咯！

喂，好嘢點止咁少，《我儲咗D乜》就會話畀大家知收藏物品可以去到幾盡！亦會搜羅各界人氣KOL影片，畀觀眾隨時隨地緊貼最新潮流。功夫茶唔講得咁多咯，要言之，「繽FUN星網」絕對係一個又堅又FUN又IN嘅娛樂消閒最強平台，獨樂樂不如眾樂樂，記得推出後更新東網APP，讓笑聲陪你減壓抗疫！未有東網嘅記住掃一掃QR Code安裝喇！