正論：香港亂無可亂　立法速戰速決

兵貴神速，速戰速決。「港版國安法」公布後，反對派一片哀號，黑暴嚇到腳軟，壹傳媒黎智英只能像死狗一般哀求外部勢力打救，足見中央這一招，不僅擊中他們痛處，直情一劍封喉，完全不給翻身機會。香港經歷了近一年的黑色恐怖日子，終於迎來「重光」，國務院副總理韓正明言立法事在必行，正常香港人則希望立法愈快愈好，以免讓反對派垂死掙扎，夜長夢多。

主管港澳事務的韓正昨日在北京接見港區政協，會上直指「港版國安法」是中央的慎重決定，去年四中全會已經下定決心，形容香港的情況日益嚴峻，街頭暴力及本土恐怖主義日益猖獗，成為國家安全的突出風險，加上二十三條立法一直沒有落實，中央對國家安全有最終責任，經科學評估後作出決定，強調全球沒有一個地方沒有國家安全法，真可謂一語中的。

是的，香港回歸以來沒有一刻安寧，反對派瘋狂勾結外部勢力，將香港變成反華橋頭堡，亂象一浪接一浪，去年的黑暴更是反中亂港集團的一次總動員、大反撲，不僅港獨口號叫得震天價響，恐怖主義愈演愈烈，反對派奪權變天更是氣燄囂張，終於將香港攪得周天寒徹，動搖國家安全之本，正正因為國家安全法在香港缺席。然而，禍兮福所倚。中央過去忌憚被外國說三道四，一直對香港亂象隱忍不發，詎料有人得勢便猖狂，反中亂港變本加厲，終於令中央猛然醒覺。既然敬酒不吃吃罰酒，堅持「攬炒」，中央出大招止暴制亂，徹底擊沉反對派，便是他們求仁得仁的結果。

再次強調，「港版國安法」同一般市民完全無關，針對的是分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為四類罪行，「為美國而戰」的壹傳媒黎智英，多次乞求美國制裁香港的郭榮鏗、黃之鋒之流，四出放炸彈打砸搶燒的黑暴分子，勾結鼓吹台獨港獨的政客才需要擔驚受怕。反對派心中有鬼，才會搬出「一國一制」、「以言入罪」等危言來嚇唬人。

真相是，國安法非但不是洪水猛獸，反而只有推出國安法，才能永保香港安定繁榮。《基本法》保障市民的遊行集會權利、新聞自由、言論自由、出外旅遊以至使用社交媒體等統統不受影響，本港的法律制度、資本主義制度、高度自治和一國兩制方針同樣沒有改變。明乎此，立法只是保障國家安全，保障香港社會不受黑暴滋擾，保障商業活動和日常生活正常運作，對香港有百利而無一害，市民根本不用擔心，更沒有反對立法的理由。

當然，上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。反對派不甘坐以待斃，不千方百計鼓動最後一分力、煽動暴徒充當爛頭蟀作最後一擊才怪。黑暴在網上號召市民今日上街反對國安法，民陣亦揚言要再次發動二百萬人大遊行。國安法事關他們的生死存亡，有人狗急跳牆不足為奇，警方固然必須嚴陣以待，中央更須全速立法，不容他們有喘息空間重整旗鼓。官媒透露，人大常委會可能在兩個月內完成「港版國安法」的立法程序，最快有望在六月底前完成，否則便要待至八月人大常委會召開再議。

愛國愛港的市民等中央出招已等到望眼欲穿，立法只爭朝夕，必須快狠準，罰則要具阻嚇力，尤其是立法會選舉九月舉行，中央必須在此前控制大局。觀乎反對派直到今日仍在大發「35+」的春秋大夢，當知他們仍對奪權心存僥倖，以為挾民意能改寫結局，加上以美國為首的西方國家對中國虎視眈眈，必會借助國安法大做文章，反華遏華更加瘋狂。美國已放風暗示，一旦國安法在港落實便會作出制裁，甚至取消香港獨立關稅區地位，中央必須早有預備，作出反制。事實上，美國是全球疫情最嚴重的國家，大蕭條迫在眉睫，自顧不暇還要對香港實施長臂管轄，傷敵一千自損八百已是寫在牆上。

最可笑的是，美國自己也有極其嚴厲的國安法，一七八九年已訂立《煽動叛亂法》，其後更通過《間諜法》、《國家安全法》、《關於制裁洩露國家經濟和商業情報者法令》等，名堂五花八門，層出不窮；到了九一一後，美國再推出更嚴苛的《國土安全法》，成立「國土安全部」，甚至對全球實施長臂管轄。香港訂立維護國家安全的法律天經地義，美國卻千方百計阻撓，只許州官放火，不許百姓點燈。說穿了，其動機當然不是出於民主人權大義，而是香港一旦有了國安法，其代理人在港再無用武之地，等於廢了美國以華制華的武功，蓬佩奧之流不氣急敗壞才怪。

寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。過去，中國歷盡艱辛，咬實牙根，一步一腳印，終於成為世界第二大經濟體；今日，面對群狼環伺，香港淪為國家安全的突出風險口，特區亂無可亂，中國一樣迎難而上，絕不退縮。反對派和外部勢力若然低估中國的決心，最終只會自取其辱。