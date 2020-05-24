世界視線：華府遏華升級　總統連任豪賭

美國商務部日前宣布，將三十三家中國公司及機構列入侵犯人權的經濟黑名單，將禁止相關公司及組織在未獲美國政府批准下，使用美國技術。美國去年十月以「參與北京對新疆維吾爾族的打壓」為由，將二十八家中國科技公司及公安部列入出口管制名單。

與此同時，針對「港版國安法」納入全國人大會議議程，美國共和、民主兩黨參議員據報正計劃提出法案，制裁實施「港版國安法」的中國官員與實體。可以看到，美國對中國的攻擊正不斷升級，不僅將防疫不力的責任甩鍋中國，更上升到意識形態的層次。

特朗普政府對中國的打擊制裁，很可能是「殺敵一千，自損八百」的「七傷拳」。一場新冠肺炎疫情，美國經濟幾乎可以肯定將陷入衰退，令特氏吹噓的經濟成績付諸東流。特別是自從跟中國的首階段貿易協議簽署以來，中國落實購買美國產品的情況並不理想，距離二千億美元的目標相當遠，大選中必爭的「搖擺州份」民怨四起，更令特朗普的選情「凍過水」。

然而必須留意的是，特朗普的性格中有一種賭徒的心態。正當疫情尚未徹底受控之際，特氏卻懶理專家的警告要求全國盡快復市，背後的邏輯是：反正選舉輸多輸少也是個輸，倒不如賭一把，看看疫情會否「奇迹般地消失」。

同樣道理，儘管中國可能祭出反制措施，一定會使美國的經濟受損，但事到如今，反正經濟衰退是明擺着的事實，特朗普遂乾脆不算「經濟帳」，而單算「政治帳」，將自己捧上類似羅斯福一樣的位置，帶領「自由世界」對抗「極權勢力」。不管這種政治包裝術跟現實情況多麼離題萬丈，但這種論述在西方輿論場上其實不乏知音人。英國《泰晤士報》發表社論，指摘中國藉疫情在全球擴大勢力，正為西方國家「敲響警鐘」，各國應團結對抗中國，正是典型例子。

而對特朗普的這張中國牌，民主黨的拜登批評中國的調門必須更高，否則肯定被抹紅「叩頭中國」。華府打擊中國的招數，在可見將來必會愈來愈狠，北京必須做好心理準備。