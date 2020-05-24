人大有關在香港建立國家安全的法律制度與執行機制的決定草案一出，香港反應「激烈」。

一是股市大跌，其中當然包括海內外資金的政治造市，以及借機投機拋空。但是，股市有起有跌，起跌都可以牟利，更且資金集中，往往形成對賭的陣容，有政治導因，可投機取利的因素便更大。造市會變成製造危機和藉口，未必與經濟和市場心理預期有密切的關係。這次同樣是提供造市拋空藉口而已。

二是反對派驚恐，驚恐的是他們今後再不能有借法律漏洞推動港獨和攻擊、顛覆中央政府和國家體制的言行，政治活動空間受壓，也難以循選舉進入香港特區政府治理體制內進行顛覆，更不用說奪權。而且，草案提及國家安全機構可以在香港設立和執行有關法律工作，大有可能不經香港的司法制度，英國主導的特區司法制度和法律便再難以給他們的顛覆等行為提供庇護。依法執行，其法必重，阻嚇作用巨大。面對法律重整後的重壓，他們是絕望哀鳴。

三是國際輿論群起批評人大此舉，美國與英國為首，美國更恐嚇要動搖香港獨立關稅區的地位。但是，抗議、警告、恐嚇早已不停，今次也沒有多少內容新意。說說而已，美國能怎樣做呢？中美陷入新冷戰，美國借香港對付中國，亦早屬美國的部署。中國今次提早引爆，美國反而沒有新的反制措施。美國無奈，英國又何來能力借此對中國施壓呢？美國主導的國際媒體本多歧視中國、攻擊中國，今次不過多了幾條攻擊中國的新聞，也難作擾攘。這樣的反應「激烈」，沒有多大作用，也動搖不了中央政府的決心。

於是，我們看不到二百萬人的示威遊行，打砸燒也銷聲匿迹，反對派的抗議色不厲而內荏，有氣沒力，垂頭喪氣，沒有群眾的支持，因為即使反共的群眾也不敢以身試法。中央出手，香港一些人再沒法存僥倖投機之心了。反修例變成中央政府建立國家安全的法律制度與執行機制，正是弄巧反拙，實際助成了中央政府在香港防範內外勢力顛覆，建立起防衞設施。壞事變成好事，有利國家守衞國土，抗拒外敵。

有說香港移民海外的人會大增。其實，對國家及香港沒有歸屬感的人移民離開，少了內部阻礙，更有利香港的轉型發展。這些人移民正好騰出空間，讓海內外新移民來港，注入創意和新動力，再建香港。他們走，而不是因為結構轉型而被淘汰，少了爭執，香港的進一步發展便更為順利，是好事不是壞事。