去年七月八日，反修例暴亂正烈，特首林鄭月娥推行綏靖投降路線不久，本欄發文「六法糾錯 收復失地」，提出最堅決、果斷、強勢的平暴建議，提出平暴後立刻再推二十三條立法，若本地立法不成，「那就通過中央、通過全國人大常委會決議在港實施『國安法』。只有反擊到這一步，中央和一國才算收復失地，香港安寧穩定可期，正氣壓邪可期」。當時的局勢，朝廷的態度和香江府衙的縱暴，都與柳某的思路和建議之實現相距甚遠。

後來，黑暴更加瘋狂，香江府衙極之無用，去年十一月區議會選舉在黑暴作亂下，反對派大獲全勝，並且要以此聲勢在今年九月立法會選舉時奪權變天，柳某又反覆疾呼叫停選舉，與此同時打出組合拳——徹底平暴、剷除反中亂港勢力、延期本屆立法會、完成二十三條立法。在此過程中，朝廷可以用全國性的國家安全法懲處已經犯下危害國家安全的「叛國禍港四人幫」等人。

現在局勢明朗了，全國人大推出「港版國安法」，針對「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預」等罪立法懲處。這些罪行，今次反修例暴亂分子多有觸犯。

根據規定，此項「港版國安法」，人大審議通過後會成為全國性法律，納入香港《基本法》附件三，再透過《基本法》第十八條宣布直接在香港實施。以此觀之，此法之立且發揮作用，比在本屆立法會完成二十三條立法更加快捷，乾脆利索。朝廷不出手則已，出手就一劍封喉，令反中亂港和外國勢力根本沒有阻撓的機會，令港英餘孽、反對派根本沒有利用立法會「玩嘢」的機會。

不過，他們的反撲和垂死掙扎必定是瘋狂的、無所不用其極的。他們會以此煽動更大的恐怖黑暴，美、英會帶頭且聯合全球反華力量制裁中國和中港官員、企業等等；港英餘孽、無間道會用掌握的司法權力架空「港版國安法」的執行。然而，這一切都是徒勞的，必受國安法嚴懲也。