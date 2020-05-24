人民大眾開心之日，就是牛鬼蛇神難受之時。人大制訂「港版國安法」的消息一出，反中亂港陣營立即發出一片哀鳴，儼如末日來臨，證明中央這招既準且狠，擊中要害。雖然反對派還會掙扎反撲，外部勢力也會說三道四，但已改變不了事實，中央不出手則已，一出手就是雷霆萬鈞，任何勢力都阻擋不了。

有人對中央突然出手感到意外，其實一點也不意外。早在中央重整涉港機構的時候，已預示對港政策將有重大調整，再到「兩辦」頻頻發聲示警，更意味着中央出手在即。反對派昧於形勢，不知進退，頓時被打得措手不及。只見他們語無倫次，甚麼「香港已死」、「一國兩制」變成「一國一制」等等，極盡危言聳聽。實際上，所有一切都是他們造成的，他們公然勾結外部勢力，鼓吹港獨和自決，叫囂革命和光復，把香港搞得烏煙瘴氣，難道中央還能袖手旁觀？他們千方百計阻止《基本法》二十三條立法，甚至連《國歌法》也要破壞，難道中央還能無動於衷？

世界上任何政府都不可能對國家安全受到威脅坐視不理，既然香港遲遲無法完成二十三條立法，中央只好出招堵塞漏洞，這是天經地義的事。反對派要怪只能怪自己狂妄無知，他們以為有洋人撐腰就可以迫使中央讓步，就可以成功奪權，就可以將香港變成獨立或半獨立政治實體，根本是癡人說夢。

最好笑的是，反對派竟然學人打經濟牌，聲稱有關法例通過後，外資將會撤走，經濟將會受損云云。這分明又是賊喊捉賊，他們發動黑色暴亂，肆意打砸破壞，不就是為了攬炒嗎？外資撤走，經濟受損，不正是他們最想見到的結果嗎？總而言之，該走的走，該留的留，誰也不要勉強誰。反對派與其提心吊膽，不如及早開溜，哀求美英收留也好，去台灣做難民也罷，悉隨尊便。香港少了這班牛鬼蛇神，將會變得更加美好。