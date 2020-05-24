「港版國安法」草案出爐，人大採取「先決定，後立法」，所以條文細節尚未完成，外界特別是香港市民關注由誰執法、中央是否可以在港設立機構執法拘捕港人、由誰去監管這些執法人員、法律程序在香港還是內地進行。而最新消息證實，將來國安機構可以進駐香港及執法。

世界各地都有國家安全法，唯獨作為國際金融中心的香港特區，在此方面大落後，竟然沒有立法，形成國安漏洞，造成諜影幢幢，據說是全世界唯一做間諜不會給拉去坐監的地方。當年美國中情局走佬特工斯諾登便利用香港作跳板，自出自入，逃往俄羅斯。若他在潛港期間作出對中國不利事情有誰知，又能奈他何。

香港沒有做好國家安全的工作，出現眾人皆見的漏洞，英美間諜在此肆意妄為，配合特區反中亂港分子，予取予攜。「港版國安法」實行後，國安機構在此監管及執法，杜絕外國在香港的特務活動，西方國家當然第一時間反對，並以各樣形式的恫嚇來阻撓。中央政府根本沒有選擇，退縮了便等於認輸了，香港就會變成英美租界，重演割讓香港的百年國恥。

中央今次立法絕非倉卒，是經過深思熟慮，可以說等時機成熟，亦可以說是忍無可忍，黑暴肆虐近一年，止暴制亂無期，北京對無能港府失去信心，再沒有耐性任由香港廢官蹉跎歲月，二十三條立法等了二十三年，中央主動出手，三扒兩撥，兩、三個月就立法塵埃落定，快刀斬亂麻，香港的亂局才有望迅速平息。

香港是中國的領土，本來國家安全機構在此工作是天經地義的事，但「一國兩制」被錯誤演繹，輕一國，重兩制，反對派把「兩制」當盾牌，才會造成長久以來的紛爭吵鬧。國家安全法是「一國」的象徵和基礎，香港立法會沒有做，便由人大來立法，還有甚麼可爭議？